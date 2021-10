Che tempo farà per questa settimana? Temperature in calo e sembra anche che si faccia sentire già il Generale Inverno!

L’autunno è appena iniziato, ma già in alcune zone d’Italia le temperature fanno presagire un brusco calo e un assaggio di inverno in anticipo. In questo momento, infatti, l’anticiclone delle Azzorre sta inviando correnti di aria fredda provenienti dalla Scandinavia verso l’Europa, colpendo anche il bacino mediterraneo. E così, in molte nazioni come Germania, Austria e Polonia, nelle prossime settimane farà freddo come se fossimo in pieno inverno. E in Italia? Quali sono le previsioni meteo?

Inverno in arrivo: maltempo e venti freddi

Per quanto riguarda le previsioni meteo per l’Italia in questa settimana dall’11 al 17 ottobre, gli esperti di 3bMeteo parlano di un clima quasi invernale soprattutto nella parte orientale e meridionale del nostro stivale. Una nuova ondata di aria fredda che arriverà soprattutto nella giornata di martedì e di mercoledì e nelle aree adriatiche vedremo anche temporali e instabilità anche piuttosto intensa.

Che tempo farà martedì 12 ottobre?

Proprio per martedì le previsioni meteo sull’Italia vedono qualche nube sparsa al nord, ma senza precipitazioni di rilievo anche se, la sera, potrebbe esserci qualche annuvolamento più corposo. Situazione simile anche al centro Italia, mentre al sud si andrà ad esaurire l’ultima coda della perturbazione che ha travolto queste regioni nei giorni scorsi.

Le previsioni per mercoledì

Cambia invece la situazione mercoledì dove si potrebbe presentare qualche pioggia sparsa sull’Appenino emiliano e lungo il litorale adriatico con rovesci anche di media intensità e qualche temporale di passaggio. Peggiora invece la situazione meteorologica al sud con temporali intensi su Sicilia, Calabria, Molise e qualche nube minacciosa anche sulla Campania. Le temperature caleranno anche per via dei forti venti da nord in arrivo in serata.

Meteo giovedì 14 ottobre: temperature sempre più giù

I modelli meteo per la giornata di giovedì 14 ottobre sono ancora un po’ incerti anche se sembra che ci saranno ancora dei residui piovaschi nelle aree orientali della penisola mentre, altrove, splenderà il sole.

Occhio alle temperature però, perché sembra proprio che continueranno inesorabilmente a calare, come se fossimo già nei primi giorni di inverno.