Sagre delle castagne 2021 in Italia: dove andare, gli eventi imperdibili. Tutte le informazioni utili.

Siamo entrati nella stagione delle castagne, uno dei frutti più gustosi dell’autunno, da gustare arrosto e in tante golose ricette. In questo periodo, si va per boschi alla ricerca di castagne e i nostri Appennini, soprattutto, ci regalano magnifici castagneti da ammirare anche peri i loro caldi colori autunnali.

Vi abbiamo proposto alcuni dei boschi più belli dove raccogliere le castagne, in Italia. Anche vicino a una grande città come Milano. Qui vi segnaliamo le sagre delle castagne che si svolgono in questo periodo. Alla scoperta delle specialità preparate con questo frutto autunnale e al ritorno alla convivialità dopo le chiusure dell’ultimo anno. Ecco gli eventi da non perdere

Leggi anche –> Castagna e ippocastano, le differenze e come riconoscere le castagne matte

Sagre delle castagne 2021 in Italia: dove andare

Tra ottobre e novembre, da Nord a Sud, si organizzano in Italia diverse sagre e manifestazioni dedicate alle castagne e ai marroni. Tornano quest’anno dopo lo stop della pandemia che lo scorso anno ha costretto alla cancellazione di molti eventi proprio all’inizio dell’autunno, quando è esplosa una nuova ondata di contagi. Ora la situazione è molto migliorata, grazie alla campagna vaccinale. A molte di queste manifestazioni potrebbe essere richiesto il Green pass.

Tipico frutto dei boschi della macchia mediterranea, la castagna è saporita e nutriente, amata da tutti, specialmente la caldarrosta cotta sulla brace o sul fuoco vivo. Moltissime sono le versioni per gustarla: castagne bollite ed essiccate, e i golosi marron glacé. Da assaggiare anche il miele di castagne, più pungente di quello comune, la crema spalmabile di castagne, il tradizionale castagnaccio e tanti dolci, dai biscotti alle torte.

Tutte queste specialità potete gustarle negli stand gastronomici delle sagre delle castagne, vediamo dove andare.

Sagra delle Castagne di Marradi. Paese del Mugello, nell’Appennino Tosco-Romagnolo, in provincia di Firenze. Qui si tiene una delle più importanti manifestazioni dedicate alle castagne in Italia, che celebra il Marron Buono di Marradi, prodotto IGP. Il Marrone di Marradi è utilizzato in varie preparazioni, come i tortelli, la torta di marroni, il castagnaccio, le marmellate, per arrivare, i marron glacé e i “bruciati”, come vengono chiamate qui le caldarroste. Il programma prevede degustazioni e spettacoli, ma l’elemento che conferisce valore aggiunto alla sagra è la possibilità di raggiungere il paese di Marradi con il treno delle castagne, treno storico a vapore della vecchia linea ferroviaria Faenza-Firenze, con partenze da Rimini e da Pistoia. La sagra si tiene nelle domeniche 10-17-24-31 ottobre. È richiesto il Green pass. Per informazioni: lnx.pro-marradi.it/sagra-delle-castagne-marradi

Sagra dei Marroni di Castel del Rio. Si svolge nella località della provincia di Bologna. È una tipica festa paesana che ospita un mercato, i bracieri per la cottura delle castagne, gli stand gastronomici con le specialità da gustare. Sono in programma anche convegni e spettacoli. Il Marrone di Castel Del Rio è un prodotto IGP. La sagra si svolge nel centro storico di Castel del Rio elle domeniche di ottobre: 10-17-24-31. Green pass obbligatorio. Info: prolococasteldelrio.it

Sagra delle Castagne di Rocca di Papa. Nel comune della provincia di Roma, zona dei Castelli Romani, la sagra delle castagne proporrà stand gastronomici con specialità locali, mercatino e musica dal vivo. La specialità locale è la rocchicianella, una castagna che cresce sugli alberi della zona ed è più piccola e dolce delle castagne comuni. Viene servita cotta alla brace. La sagra di Rocca di Papa si svolge nel centro storico del borgo, con richiesta di Green pass, nel weekend del 15,16 e 17 ottobre. Info: www.comune.roccadipapa.rm.it/comunicato-stampa/sagra2021

Sagra Valsusina del Marrone di Villar Focchiardo. Si svolge in Val di Susa, in provincia di Torino. Per l’evento, tutto il paese di Villar Focchiardo si anima con stand gastronomici, spettacoli, mostre, concerti e concorsi letterari. Si organizza anche una mostra mercato. Quest’anno si celebra la 59^ edizione, è una delle manifestazioni dedicate al marrore più importanti d’Italia. Per accedere alla sagra è richiesto il Green pass: La sagra si svolge il terzo weekend di ottobre, quest’anno il 16 e 17 ottobre. Info: sito web Comune di Villar Focchiardo.

Sagra della Castagna di Arpaise. Si svolge nel comune della provincia di Benevento. I boschi della zona sono rinomati per i loro castagneti, che offrono le castagne più buone d’Italia. La manifestazione propone stand gastronomici con tanti prodotti tipici da assaggiare, mercatini, una mostra d’artigianato locale e una mostra fotografica, spettacoli e animazioni con artisti di strada. Per partecipare alla sagra sono obbligatori prenotazione e Green pass. La manifestazione si terrà nel weekend del 16 e 17 ottobre. Info: www.facebook.com/proloco.arpaise

Festa della Castagna di Vallerano. Organizzata in provincia di Viterbo, questa manifestazione è dedicata alla Castagna DOP della zona. Si svolge nel pittoresco borgo di Vallerano con stand gastronomici, intrattenimento musicale, visite guidate al paese, cantine aperte, bancarelle per la vendita di prodotti locali e di artigianato e anche trekking organizzati alla scoperta del territorio circostante. Periodo: dal 16 ottobre al 1° novembre 2021. Per info: www.castagnavallerano.it

Castagnata in Piazza a Montefiore dell’Aso. Nello storico borgo della provincia di Ascoli Piceno, si tiene una festa con stand gastronomici e musica, dove oltre a castagne e caldarroste si potranno gustare i tipici piatti locali di stagione. Da non perdere gli spiedini di castagne. In programma sono musica dal vivo, spettacoli itineranti e animazioni per bambini, con mercatini e botteghe artigiane. L’evento si terrà nella piazza centrale del paese nel weekend del 23 e 24 ottobre. Green pass obbligatorio. Info: m-partners.facebook.com/events/3284183931859237

Festa del Marrone di Castione a Brentonico. In provincia di Trento, nel Parco Cesare Battisti nel centro di Brentonico, si tiene la festa dedicata alle castagne e al Marrone locale di Castione. Sono in programma stand gastronomici per le degustazioni dei prodotti tipici, dimostrazioni di artigiani, visite guidate ai castagneti secolari, animazioni e spettacoli per i bambini, anche mostre a tema. La manifestazione si terrà all’aperto, senza richiesta di Green Pass, nei weekend 23 e 24, 30 e 31 ottobre. Info: www.marronicastione.it