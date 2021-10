Jamaica, la top 5 delle migliori spiagge per una vacanza indimenticabile

Vi suggeriamo 5 spiagge da sogno in Jamaica per godervi una vacanza pazzesca e super rilassante. Perché ne abbiamo bisogno tutti!

Chi non vorrebbe mollare tutto e partire per una spiaggia dei Caraibi? Un sogno che ci porta lontani dallo stress e dalla sfiancante routine quotidiana. Eppure, finalmente, sembra che piano piano questi viaggi paradisiaci non rimarranno solo meri appunti sul quaderno del “vorrei”. A breve pare che potremo tornare a viaggiare serenamente e partire per le spiagge della Jamaica è il sogno di molti. Bene! Allora è tempo di organizzarsi e trovare qual è la spiaggia che più fa per voi!

Quali sono le spiagge più belle della Jamaica?

La Jamaica, isola delle Grandi Antille, è conosciutissima per le forti radici della musica reggae, per il paesaggio mozzafiato, la storia coloniale, la cultura e, non da meno, per via delle spiagge bellissime che si trovano in tutta l’isola! Vediamo quali sono le più interessanti!

Doctor’s Cave Beach: una spiaggia pazzesca, ricca di storia e di bellezza. Siamo nel cuore di MoBay e troverete davanti ai vostri occhi una spiaggia caratterizzata da sabbia dorata, mare sempre calmo e tutti i comfort necessari per riposarsi e per godersi la vacanza con la famiglia. Treasure’s Beach: chi invece ha optato per una vacanza nelle spiagge della Jamaica solo ed esclusivamente per godere della bellezza del panorama e del paesaggio dovrebbe proprio visitare Treasure’s Beach. Siamo sulla costa sud e qui i turisti non sono soliti venire, invece potrete condividere la spiaggia con i pescatori locali e con gli abitanti del posto! Occhio però al mare perché il fondale è un po’ accidentato e batte sempre vento. Seven Miles Beach: Una spiaggia di sette miglia? È già! Questo è uno dei luoghi più affascinanti di tutta l’isola che ha una vocazione turistica ormai affermata da anni. Non c’è molta pace qui perché tra i turisti e i venditori ambulanti sarete sempre nel vortice della movida! Rose Hall Beach: nei pressi di Montego Bay potrete trovare invece un lido molto tranquillo la Rose Hall Beach. Situata in una delle aree più eleganti e lussuose dell’isola qui troverete anche tantissimi resort a 5 stelle per una vacanza indimenticabile. Boston Bay Beach: ultima destinazione che vi consigliamo è questa dove la movida jamaicana si fonde con il relax tipico di una spiaggia caraibica. Ci sono dei locali, ma anche delle aree super pacifiche amate dai surfisti perché i venti creano onde meravigliose. Potete anche prendere la tavola da surf godervi una lezione di prova, che ne dite?

Vi abbiamo stuzzicato abbastanza l’interesse? Siete pronti ad organizzare la vostra vacanza in una spiaggia meravigliosa della Jamaica?