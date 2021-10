By

Maltempo: Catania travolta da un tornado, feriti e danni. Le ultime notizie.

Ancora danni e feriti a causa del maltempo. Questa volta è successo a Catania, dove un vero e proprio tornado si è abbattuto sulla città, sradicando alberi e danneggiando anche gli edifici. Al forte vento sono seguiti pioggia e grandine. Ci sarebbero anche dei feriti, stando a quanto riportano i media.

La violenta ondata di maltempo ha colpito il centro storico della città siciliana. Numerose le chiamate a vigili del fuoco e alla Protezione civile per interventi di soccorso, in particolare per la caduta di alberi.

Il Comune, si legge sulla pagina Facebook istituzionale, “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

Proprio da oggi, martedì 5 ottobre, era previsto un peggioramento del tempo su quasi tutta Italia, in particolare al Nord e su parte del Sud. Ieri pomeriggio era stata prorogata l’allerta meteo sulla Liguria. L’arrivo del maltempo era atteso sul versante tirrenico e sulla Sicilia orientale, ma non con queste proporzioni.

