Allerta meteo in 11 Regioni: attenzione a temporali e allagamenti. Tutte le previsioni del tempo aggiornate.

Una nuova ondata di maltempo per il weekend era stata già annunciata e ampiamente prevista negli ultimi giorni. Ora però a causa dei temporali e nubifragi intensi arriva anche l’allerta meteo per alcune Regioni, non poche.

Ieri, intanto, alcuni automobilisti diretti all’aeroporto di Malpensa sono stati investiti da un vero e proprio fiume d’acqua che li ha colti di sorpresa nelle strade di ingresso all’aeroporto milanese. Sulla zona si è abbattuto un violento nubifragio che ha allagato velocemente le strade.

I vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere dieci persone che erano rimaste intrappolate nella loro auto. È stato necessario l’intervento degli specialisti del soccorso fluviale, che hanno soccorso anche altre persone nella zona cargo dell’aeroporto, dove sono state evacuate 20 persone con i gommoni. Lo scalo di Malpensa è stato costretto a chiudere le operazioni per un paio d’ore. Tre aerei sono stati fatti atterrare in altri aeroporti.

Allerta meteo in 11 Regioni: attenzione a temporali e allagamenti

Il maltempo annunciato per questa fine di settimana porterà piogge e venti forti su alcune parti d’Italia, tanto da far emettere alla Protezione Civile un’allerta meteo gialla per 11 Regioni. Ecco quali. L’allerta è stata emessa per temporali e rischio idrogeologico. Di seguito l’allerta per tipo di rischio nelle Regioni interessate.

Allerta gialla per ordinaria criticità per rischio temporali

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno.

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Campania : Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana-

: Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana- Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso.

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso. Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma. Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante. Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche. Marche : Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3.

: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3. Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Toscana : Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia. Umbria : Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta gialla per ordinaria criticità per rischio idrogeologico



Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno.

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso.

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso. Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma. Lombardia : Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche. Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Il bollettino aggiornato della Protezione Civile con la mappa delle criticità: mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-rischi/bollettino-di-criticita

Previsioni meteo aggiornate

La perturbazione atlantica già annunciata, arrivata ieri al Nord Italia, sta raggiungendo le Regioni del Centro Sud, portando piogge, rovesci e temporali con fulmini, grandine e precipitazioni localmente intense. Sono previste anche forti raffiche di vento.

Alcuni allagamenti hanno già interessato la zona dell’alta Toscana, dove è finita sott’acqua la stazione ferroviaria di Massa. Accumuli di pioggia sono in aumento sulla Versilia.

