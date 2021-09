Milano Wine Week 2021 a ottobre: tanti eventi dedicati al vino. Tutte le informazioni utili.

Torna anche quest’anno la Milano Wine Week, la manifestazione dedicata al vino che anima il capoluogo lombardo a inizio ottobre, con tanti eventi dedicati, tra incontri, workshop e degustazioni. Una iniziativa nata qualche anno fa e che nel tempo è diventata molto seguita, con partecipazioni importanti anche dall’estero.

La Milano Wine Week 2021 si terrà dal 2 al 10 ottobre in varie zone della città. In programma oltre alle degustazioni dei vini migliori sono previste ben 80 masterclass. La manifestazione si svolgerà in diretta con 11 città e Paesi del mondo. Di seguito tutte le informazioni in dettaglio.

C’è grande attesa per la Milano Wine Week 2021, la settimana del vino giunta alla sua quarta edizione e che si tiene a ottobre nella capitale della moda. La manifestazione si svolgerà quest’anno dal 2 al 10 ottobre in varie location della città, coinvolgendo 10 quartieri dove i Consorzi vinicoli e le aziende partecipanti proporranno degustazioni, incontri, lezioni e tante altre iniziative.

In programma ci sono 300 eventi, sia per i professionisti del settore che per gli amanti del vino. Saranno coinvolti locali e ristoranti, insieme a palazzi storici, piazze, location iconiche e innovative.

Tante sono le novità di questa nuova edizione, tra partnership e appuntamenti per esplorare il mondo del vino italiano. Tra le novità, segnaliamo il lancio della app “W”, che guiderà i visitatori della Milano Wine Week nel vasto programma di appuntamenti.

L’altra novità di quest’anno è anche la Wine Business City, dove lavorare su appuntamento per finalizzare obiettivi commerciali e il sostegno al progetto Hippo di Fondazione Humanitas, per riportare in Italia i talenti che oggi lavorano all’estero nel campo della ricerca.

Le masterclass in programma si svolgeranno a Palazzo Bovara, invece gli altri eventi si terranno nei 10 quartieri di Milano che in occasione della settimana del vino diventeranno Wine District, dove vivere esperienze vinicole nei locali e ristoranti aderenti. Durante la Milano Wine Week sarà presentata anche la guida Slow Wine e si terrà la tradizionale degustazione con 1500 diverse etichette.

La Milano Wine Week è ideata e organizzata da Federico Gordini. La manifestazione è promossa con gli hashtag #MWW2021, #BACKTOWINE, #wineexperience

Per ulteriori informazioni sul programma di eventi: milanowineweek.com