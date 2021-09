La Ryanair propone biglietti per viaggiare in autunno a partire dai 5 euro. Come funziona, dove andare, cambi gratuiti

Volare a Londra spendendo solo 5 euro o andare a Vienna per soli 8 euro. Più o meno come una corsa in metropolitana e meno di una bibita e un panino in un fast-food. Ryanair propone anche per l’autunno le sue offerte strepitose con biglietti a partire da 5 euro. Si possono raggiungere tutte le destinazioni del network a prezzi irrisori: da Rodi a Londra da Tangeri in Marocco ad Amman in Giordania, da Parigi a Palma di Maiorca.

L’offerta scade il 15 settembre ed è valida per tutti i voli fino a novembre. E se doveste ripensarci c’è l’opzione cambio volo zero: nessun costo aggiuntivo se spostate la data del volo. Insomma cosa aspettate a prenotare?

Ryanair offerta a 5 euro: come funziona

La compagnia irlandese lancia spesso durante l’anno le sue strepitose offerte con biglietti dal prezzo davvero irrisorio. Questa volta l‘offerta Ryanair con biglietti a 5 euro riguarda l’inizio dell’autunno, ovvero i mesi di ottobre e novembre. Un periodo bellissimo per viaggiare: ad ottobre in alcune zone della Grecia si può ancora andare al mare, il clima è ancora piacevole in gran parte d’Europa e gli alberi che si colorano di rosso e giallo rendono suggestivi le passeggiate in ogni città.

La promozione di Ryanair per viaggiare a ottobre e novembre a partire da 5 euro scade alla mezzanotte del 15 settembre e i biglietti vanno in esaurimento. Dunque bisogna affrettarsi per accaparrarsi il miglior prezzo. Per farlo basta andare sul sito di Ryanair e dal proprio aeroporto di partenza scegliere la meta.

I prezzi sono quelli della tariffa base, ovvero quella in cui si viaggia leggeri, solo con una piccola borsa. Se volete portare con voi un trolley a bordo dovete in fase di prenotazione scegliere l’opzione ‘priority’ che costa generalmente 10 euro a tratta.

Su tutti i voli Ryanair applica l’opzione zero spese di modifica, ossia una volta acquistato il volo si possono effettuare dei cambi – come il cambio data – senza pagare costi aggiuntivi, ma solo l’eventuale differenza della tariffa. Il cambio però va fatto entro 7 giorni dalla partenza del volo.

Biglietti a 5 euro: i voli da acquistare subito

Sono tantissime le destinazioni proposte da Ryanair con i voli che partono da 5 euro. E spulciando con attenzione date di partenze e ritorno e sommando la spesa per il trolley si riesce ad organizzare un viaggio ad inizio autunno con appena 30 euro tutto compreso.

Le offerte di Ryanair sono da tutti gli scali italiani della compagnia irlandese, non solo Milano e Roma, ma anche Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Cuneo, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Torino, Trapani, Trieste, Venezia, Verona.

Le offerte da Milano

Ad esempio da Milano Bergamo Orio al Serio si vola a Belfast nell’Irlanda del Nord a fine settembre: si parte sabato 25 settembre, si torna il 29 settembre e si spende appena 10 euro in tutto!

Oppure a novembre che ne dite di qualche giorno nella città dei Beatles a Liverpool per appena 10 euro andata e ritorno? Si parte l’8 e si torna il 12 novembre. E perché non andare a Londra? A fine novembre la città inizia a vestirsi a festa per il Natale: si parte il 22 novembre, si torna il 25 per solo 16 euro in tutto!

E se non vi rassegnate all’estate che finisce c’è la Grecia che vi attende. A ottobre è ancora bellissima e si può andare al mare. Partite il 5 ottobre da Milano a Cefalonia per 7.99 euro e tornate il 9 o il 12 ottobre a 8 euro! Oppure per la stessa cifra c’è Corfù, Rodi e Zante.

A soli 9.99 c’è l’isola più calda di tutta la Grecia, Creta e Kos, e poi la Spagna con Palma di Maiorca, Santander e il Marocco con Tangeri. Ma c’è anche l’Italia con Alghero, a 7.99 e Bari, Trapani e Cagliari a 9.99. E poi Ibiza, Malta, Marrakech e Madrid a 12.99.

Le offerte da Roma

Da Roma Ciampino i prezzi più bassi sono per l’aeroporto di East Midlands ovvero la zona di Nottingham e Leicester e Trapani: i biglietti costano solo 5 euro! Costa poco di più appena 7.99 euro andare al mare di Corfù, di Rodi e di Kos, a visitare Londra, le terme di Budapest o la splendida Edimburgo.

Se volete ancora un po’ di mare c’è Creta che vi attende a inizio ottobre: si parte da Roma il 6 ottobre e si torna il 13 per appena 20 euro andata e ritorno, 40 euro con il trolley. Oppure Santorini: da Roma Fiumicino andata il 7 e ritorno il 14 ottobre per appena 20 euro.

Le offerte di Ryanair sono dunque davvero tante e vale la pena acquistare un biglietto a pochi euro per un viaggio d’autunno. Il modo migliore per salutare l’estate!