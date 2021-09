Dirty Dancing: il villaggio di turistico di Baby e Johnny esiste veramente

Il Kellerman Resort, il villaggio turistico dove si snoda la storia d’amore tra Baby e Johnny di Dirty Dancing, esiste veramente e si può dormire nella stanza di Baby!

Oggi, il 14 settembre di 12 anni fa ci lasciava l’icona immortale di Dirty Dancing, Patrick Swayze. È stato un film generazionale che, ancora oggi, aizza le folle e quando viene trasmesso in televisione attira molto pubblico. Il legame tra Baby e Johnny si trasforma presto in una meravigliosa storia d’amore estiva che si snoda nel cuore dei Monti Catskill e che ha fatto sognare ogni donna! Ma non finisce qui: sapete che il villaggio turistico dove si svolge tutta la trama esiste veramente? Se siete così dei fan sfegatati di Patrick Swayze e di Dirty Dancing andiamo a scoprire dove si è svolta l’epica scena del “Nessuno mette Baby in un angolo”.

Dirty Dancing, location: dove si svolge il film?

La trama di Dirty Dancing è piuttosto semplice: è l’estate del 1963 e la famiglia Houseman trascorre le vacanze estive in un villaggio turistico nelle Catskill Mountains.

La figlia più piccola, Frances “Baby“, è totalmente disinteressata ai giochi di gruppo organizzati dagli animatori. Ma quando conosce Johnny Castle, ballerino e maestro di danza, cambia tutto. Baby inizia a frequentarlo e si troverà a dover ballare al posto della compagna storica di danza di Johnny. I due iniziano così a ballare insieme e dopo poco tra i due scoppia l’amore. Le vicessitudini e le disavventure si susseguono fino alla famigerata battuta finale “Nessuno mette Baby in un angolo“.



Balli Proibiti con Patrick Swayze: il villaggio Kellerman esiste veramente

Tutta la storia di Dirty Dancing si svolge così praticamente nel villaggio di Catskill Mountain, ma esiste veramente? La risposta è sì! Quello che nel film si chiama Kellerman Resort, in realtà è un albergo chiamato Mountain Lake Lodge nel cuore della Virginia, precisamente a Pembroke.

La bellezza di questo luogo, oltre all’area naturale, è il fatto che potrete dormire nella camera di Baby e a giugno l’albergo organizza anche corsi di ballo proprio in stile Dirty Dancing.