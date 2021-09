By

Meteo prossima settimana: torna il caldo estivo, ma attenzione ai cambiamenti. Le previsioni aggiornate.

All’inizio della prossima settimana, gli ultimi residui del maltempo che in questi giorni hanno investito il Sud Italia, purtroppo anche con la devastante tromba d’aria a Pantelleria, lasceranno definitivamente l’Italia, per lasciare spazio al bel tempo.

Da lunedì la rimonta dell’anticiclone porterà un campo di alta pressione di carattere estivo. Avremo di nuovo giornate pienamente soleggiate, quasi ovunque, e temperature calde,tipicamente estive.

Il bel tempo, tuttavia, non durerà a lungo. Da metà settimana, che sarà anche a metà del mese di settembre, assisteremo ad alcuni cambiamenti che ci porteranno in un clima decisamente più autunnale. Di seguito le ultime previsioni meteo.

Lunedì 13 settembre, la nuova settimana si aprirà all’insegna del bel tempo, con sole e temperature estive. La residua instabilità lascerà il Sud, per spostarsi verso l’Europa orientale. Si prevede, comunque, tempo ancora variabile sulle Alpi orientali, nelle zone interne di Sardegna e Sicilia e sulla dorsale appenninica meridionale, dove potrebbero verificarsi piogge e temporali isolati, ma di breve durata. Come annuncia 3bmeteo.

Come abbiamo detto, all’inizio della prossima settimana avremo un tempo estivo con temperature calde anche sopra la media stagionale. In alcune zone della Penisola, le massime potranno raggiungere fino ai 30 gradi. In particolare nelle zone interne del Centro Nord e sull’alta Puglia.

I meteorologi prevedono bel tempo anche per la giornata di martedì 14 settembre ma con qualche variabilità in più sui rilievi, sulle Alpi e sull’Appennino. I cieli saranno parzialmente nuvolosi o velati al Centro Nord.

Previsioni del tempo da metà settimana

Da mercoledì 15 settembre, invece, a metà della settimana e del mese, sono attesi i primi cambiamenti con l’arrivo di nuovi fenomeni, portati da una perturbazione atlantica, che interesseranno in un primo momento le regioni di Nord Ovest. Piogge e temporali colpiranno la Valle d’Aosta, Il Piemonte e la Liguria, per poi estendersi alle zone alpine e prealpine di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Piogge sono attese anche lungo le coste dell’alto Tirreno. Localmente i fenomeni potranno essere intensi.

Per i giorni successivi, le tendenze meteo segnalano un intensificarsi delle precipitazioni sulle regioni di Nord Ovest e l’estensione del maltempo alle regioni tirreniche e al resto del Centro Nord, con sconfinamenti fino al medio Adriatico. Il maltempo, poi, si estenderà anche il Centro Sud. È ancora presto, tuttavia, per previsioni del tempo precise. Controllate sempre il meteo per essere aggiornati!

