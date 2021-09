Crociere in offerta per l’autunno 2021: le occasioni da prenotare

Crociere in offerta per l’autunno 2021: tutte le occasioni da prenotare subito. Le informazioni utili per le prossime vacanze.



Con l’arrivo dell’autunno inizia una nuova stagione di crociere, al tepore delle coste del Mediterraneo. Dopo un anno difficile a causa della pandemia, con lunghe interruzioni e riprese a singhiozzo, dalla scorsa estate sono tornati i viaggi in crociera. Un modo di fare le vacanze, spostandosi e scoprendo sempre nuove città, che nel tempo ha conquistato sempre più persone.

Le navi da crociera, purtroppo, sono stati i primi luoghi più gravemente colpiti dai contagi. Focolai molto estesi si sono verificati a bordo di diverse navi, costrette a lunghe quarantene.

Dopo i lunghi mesi di stop forzato, tuttavia, le navi hanno ripreso a viaggiare in sicurezza, grazie ad attenti protocolli anticontagio, test sui passeggeri e ora anche l’applicazione del Green pass. Rispettando tutte le regole, oggi si può partire abbastanza tranquilli per una crociera. Qui vi segnaliamo le offerte da non perdere per il prossimo autunno.

Crociere in offerta per l’autunno 2021: le occasioni

Per le vostre vacanze d’autunno vi consigliamo un bel viaggio in crociera. Tante sono le offerte da non lasciarsi sfuggire, per un bel viaggio in mezzo al mare, con tappe nei porti più affascinanti del Mediterraneo, delle isole greche e fino alle Canarie.

Grazie a vaccini, tamponi, Green pass e ai rigidi protocolli di sicurezza a bordo delle navi delle maggiori compagnie, si può partire con tranquillità. Per una vacanza di relax, divertimento e cultura.

Qui di seguito trovate le migliori offerte per crociere nell’autunno 2021, da prendere subito.

Italia, Isole Baleari, Francia, Spagna

Compagnia: Costa

Nave: Costa Firenze

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Savona

Data di partenza: 19 settembre 2021

Percorso: Savona – Civitavecchia – Napoli – Ibiza / Formentera – Barcellona – Marsiglia – Savona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 729 euro, Cabina esterna 949 euro, Cabina esterna con balcone 1.049 euro.

Italia, Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Seaside

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 24 settembre 2021

Percorso: Civitavecchia – Genova – Siracusa – Taranto – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 349 euro, Cabina esterna 469 euro, Cabina esterna con balcone 599 euro, Suite 899 euro, MSC Yacht Club 1.999 euro.

Italia, Francia, Spagna

Compagnia: MSC

Nave: MSC Preziosa

Durata: 5 giorni e 4 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 11 ottobre 2021

Percorso: Genova -Marsiglia – Barcellona – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 149 euro, Cabina esterna 209 euro, Cabina esterna con balcone 249 euro, Suite 689 euro, MSC Yacht Club 979 euro.

Italia, Spagna

Compagnia: MSC

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 13 ottobre 2021

Percorso: Civitavecchia – Valencia – Barcellona – Genova – La Spezia – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 329 euro, Cabina esterna 449 euro, Cabina esterna con balcone 579 euro, Suite 1.979 euro.

Italia, Grecia

Compagnia: Costa

Nave: Costa Luminosa

Durata: 7 giorni e 6 notti

Imbarco: Bari

Data di partenza: 18 ottobre 2021

Percorso: Bari – Corfù – Pireo Atene – Mykonos – Katakolon – Trieste

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 449 euro, Cabina esterna 539 euro, Cabina esterna con balcone 619 euro, Suite 1.499.

Italia, Grecia, Croazia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Magnifica

Durata: 7 giorni e 8 notti

Imbarco: Bari

Data di partenza: 25 ottobre 2021

Percorso: Bari – Pireo Atene – Mykonos – Spalato – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 249 euro, Cabina esterna 319 euro, Cabina esterna con balcone 429 euro, Suite 909 euro.

Grecia, Isole Greche, Croazia, Italia

Compagnia: Norwegian Cruise Line

Nave: Norwegian Gateway

Durata: 11 giorni e 10 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 25 ottobre 2021

Percorso: Civitavecchia – Dubrovnik – Corfù – Katakolon – Santorini – Mykonos – Napoli – Livorno – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 595 euro, Cabina esterna 721 euro, Cabina esterna con balcone 854 euro, Suite 1.197 euro. NCL Haven 4.158

Corsica, Francia, Italia

Compagnia: Compagnie du Ponant

Nave: Le Jacques Cartier

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 23 ottobre 2021

Percorso: Civitavecchia – Bonifacio – Calvi – Potoferraio – Marina di Carrara – Portofino – Antibes – Marsiglia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina esterna con balcone 2.830 euro, Suite 4.240 euro.

Italia, Spagna, Marocco, Portogallo

Compagnia: MSC

Nave: MSC Splendida

Durata: 12 giorni e 11 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 6 novembre 2021

Percorso: Genova – Barcellona – Arrecife – St Cruz de Tenerife – Funchal – Malaga – Civitavecchia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 549 euro, Cabina esterna 689 euro, Cabina esterna con balcone 849 euro, Suite 2.159 euro, MSC Yacht Club 4.819 euro.

