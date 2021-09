Meteo settimana dal 6 settembre: caldo estivo ma con temporali. Le previsioni del tempo aggiornate.

Siamo nella prima settimana piena del mese di settembre e dopo la variabilità degli ultimi giorni avremo tempo più stabile. Accanto al tempo stabile su gran parte d’Italia non mancheranno, tuttavia, piogge e temporali anche se limitati ad alcune zone del Paese.

Questa settimana avremo anche un rialzo delle temperature su valori pienamente estivi. Si tratta dell’estate settembrina, con clima mite ma con qualche sorpresa. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate per l’Italia.

Si apre una nuova settimana, la prima piena di settembre, con una situazione meteorologica più stabile di quella dei giorni precedenti, anche se non mancheranno le eccezioni. Le temperature sono ancora estive e in alcune zone potranno toccare anche i 30 gradi, sebbene non avremo più il caldo intenso di agosto. Non mancheranno, tuttavia, piogge e temporali su alcune zone d’Italia.

L’alta pressione, portata dall’anticiclone, assicurerà una maggiore stabilità a Centro Nord, salvo per qualche pioggia sulle regioni di Nordovest. Mentre al Sud e su parte delle regioni più meridionali del Centro avremo ancora qualche pioggia. Come spiega 3bmeteo.

Nella giornata di lunedì 6 settembre, il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nord Italia, eccetto per qualche variabilità sulle zone delle Prealpi occidentali e sul basso Piemonte, dove sono previsti annuvolamenti e qualche pioggia locale. Nel pomeriggio pioverà sulle Alpi occidentali. Al Centro Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo qualche nube di passaggio sull’Adriatico centrale. Dal pomeriggio il tempo i cieli saranno sereni quasi ovunque, tranne che per qualche piovasco sull’Appennino tra Abruzzo e basso Lazio.

Il tempo sarà più variabile al Sud Italia, a causa di un residuo dell’instabilità dello scorso weekend. Le piogge interesseranno il basso Tirreno, la Sicilia orientale e l’Appennino tra Campania e Calabria. Qualche piovasco isolato è previsto tra Basilicata e zona delle Murge. Altrove, invece, il tempo sarà più soleggiato. In serata i fenomeni si esauriranno, tranne le piogge isolate sulla Calabria e la Sicilia settentrionale. Le temperature saranno stabili, tra 28- e 30 gradi in Pianura al Nord e nelle zone interne del Centro. Saranno, invece, più basse, sui 28 gradi al Sud. I venti soffieranno moderati, da Nord. I mari saranno mossi. Adriatico e Ionio anche molto mossi.

Previsioni per i giorni successivi

Per martedì 7 settembre, avremo tempo quasi ovunque soleggiato al Nord e al Centro. Con le eccezioni di qualche nube sulle Alpi occidentali, velature e stratificazioni sulle regioni centrali e nordorientali nel corso della giornata. Nelle ore centrali saranno possibili piovaschi sulle zone alpine.

Al Sud, tra Calabria e Sicilia, il tempo sarà ancora caratterizzato da instabilità, con temporali previsti per il pomeriggio ma in attenuazione dalla sera. Saranno possibili anche isolati piovaschi su Campania, Basilicata e Puglia. Le temperature resteranno stabili. I venti soffieranno ancora da Nord e i mari saranno ancora mossi.

La giornata di mercoledì 8 settembre sarà simile a quella di martedì per il meteo. Le uniche eccezioni saranno qualche nube in più al Nord-ovest, con possibili piovaschi sulle Alpi occidentali a partire dal pomeriggio. Mentre qualche temporale potrebbe manifestarsi nelle zone interne del Centro, tra Umbria, Lazio e Abruzzo. L’instabilità, invece, si farò ancora sentire al Sud, con diversi temporali tra Calabria e Sicilia nel pomeriggio. Qualche piovasco locale è atteso anche su alcune zone interne della Campania e della Basilicata. Le temperature saranno ancora stabili. I venti soffieranno da Nord ma saranno più deboli. I mari saranno poco mossi.

Per i giorni seguenti, avvicinandoci al fine settimana, il tempo potrebbe subire un ulteriore peggioramento al Sud. Mentre le piogge e i temporali potrebbero tornate al Nord Ovest e sull’alta Toscana e la Sardegna. Si tratta tuttavia di tendenze meteo, che devono ancora essere confermate da previsioni più attendibili. Mentre potrebbe piovere al Nord-Ovest e sull’estremo Sud, sul resto d’Italia il tempo dovrebbe essere più stabile e soleggiato, con un altro weekend di sole e tempo mite.

