Foliage d’autunno: i 10 luoghi più belli al mondo. I posti da sogno.

In autunno è tempo di foliage, lo spettacolo delle foglie degli alberi che cambiano colore, dal verde al giallo, all’arancio, al rosso fino al marrone. Un caleidoscopio di colori caldi negli alberi di parchi pubblici e foreste. Un fenomeno caratteristico soprattutto del Nord America, già a fine settembre, di quella che è chiamata Indian Summer, l’Estate indiana, quando il freddo rigido di queste latitudini non si è ancora manifestato e le temperature tiepide permettono di stare all’aria aperta e fare escursioni.

Il foliage è diventato una vera e propria attrazione turistica e un nuovo modo di viaggiare, attento alla natura e all’ambiente.

Anche se in questo periodo i viaggi intorno al mondo sono ancora difficili, nulla ci vieta di viaggiare con la fantasia alla scoperta dei 10 luoghi del mondo più belli e imperdibili per il foliage d’autunno. Alcuni sono anche in Italia o comunque non lontani dai nostri confini. Ecco dove andare.

Leggi anche –> I fari più belli e originali al mondo

Foliage d’autunno: i 10 luoghi più belli al mondo

In autunno ci si può avventurare per sentieri in parchi e foreste, circondati da colori caldi e scenari mozzafiato. Per osservare il foliage non c’è bisogno di andare fino in Nord America, anche in Europa e in Italia, non lontano da noi, si possono ammirare paesaggi da favola e seguire percorsi tematici. Il turismo del foliage è in grande espansione, con l’organizzazione di itinerari ad hoc. Poi, se la visita a parchi e foreste è accompagnata da eventi enogastronomici con degustazioni, come le feste tipiche di questa stagione, abbiamo un motivo in più per andare alla scoperta delle bellezze della natura del nostro territorio.

Qui di seguito vi segnaliamo alcuni dei luoghi più belli del mondo dove ammirare il foliage.

Central Park, New York City

Una tappa metropolitana ma imperdibile, per il foliage in uno dei parchi di città più grandi al mondo, con visite e percorsi organizzati.

Kyoto, Giappone

Gli spettacolari parchi della città imperiale di Kyoto sono da ammirare non solo in primavera, con la fioritura dei ciliegi, ma anche in autunno con le mille sfumature dell’arancio e del rosso.

Baviera

Per uno foliage d’eccezione, in una regione ricca anche dal punto di vista enogastronomico, è irrinunciabile una visita in Baviera. Qui nella foto lo spettacolo dei colori d’autunno al lago Königssee, nel Berchtesgadener Land, vicino al confine con l’Austria.

Hallstatt, Austria

In Austria non si può non visitare il pittoresco paese di Hallstatt, che si affaccia sull’omonimo lago. Un luogo incantevole che in autunno diventa ancora più bello.

Val di Funes, Alto Adige

Il foliage con tutte le sue sfumature lo troviamo anche in Italia. Qui vi proponiamo la Val di Funes, in Alto Adige. Un paesaggio che sembra uscito da una favola di montagna.

Valle del Jiuzhaigou, Cina

In oriente si può ammirare il foliage nella spettacolare Valle del Jiuzhaigou, nella provincia di Sichuan, in Cina. Un luogo da vedere in tutte le stagioni, ma che in questa stagione si veste di colori incredibili e dai forti contrasti con quelli del paesaggio circostante.

Ontario, Canada

Al top del foliage d’autunno c’è ovviamente il Canada, con tutte le sue province. Qui vi proponiamo in quella dell’Ontario.

Isola di Skye, Scozia

Tornando in Europa, un altro luogo imperdibile e già di per sé bellissimo è la Scozia. Se poi andiamo sull’isola di Skye, rimarremo senza fiato nel vedere le sfumature dell’autunno riflettersi nell’acqua delle sue insenature.

Vermont, Usa

Nel Nord degli Stati Uniti i colori caldi del foliage si ammirano nel pittoresco stato del Vermont, nel New England.

Maine, Usa

Sempre nel New England troviamo un altro Stato Usa dai paesaggi e dai colori autunnali spettacolari, il Maine. Lo Stato più a Nord che entra nel territorio del Canada.

Valeria Bellagamba