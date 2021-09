I divi di Hollywood a Venezia scattano foto e le condividono sui social Gli scatti più belli della città lagunare visti dagli occhi delle star

Venezia è una delle città più fotografate e instagrammate di tutte. Patrimonio mondiale dell’UNESCO, città meravigliosa e unica, Venezia è talmente bella che sembra finta, quasi un set cinematografico. E allora chi meglio dei divi di Hollywood per calcare le scene fra le sue calli e canali?

Star internazionali sono in questi giorni a Venezia per la 78esima Mostra del Cinema che inizia mercoledì 1 settembre. E fra una proiezione e una passeggiata sul red carpet in molti non hanno resistito a fotografare Venezia e a condividere i loro scatti sui social.

J-Lo, fra gondolieri e piazza San Marco

Jennifer Lopez sta vivendo la sua estate bollente in Italia. Il ritorno di fiamma con il suo ex Ben Affleck ha avuto come location Capri. I due fanno sul serio e sembra stiano comprando una mega villa a Los Angeles.

Ora J-Lo è tornata in Italia ed è sbarcata a Venezia per l’evento di Dolce Gabbana. I due stilisti hanno organizzato a piazza San Marco una tre giorni di Alta Moda e Jennifer Lopez ha calcato il red carpet nell’ultimo giorno lasciando a bocca aperta i fan.

Con un vestito spettacolare, firmato ovviamente di D&G, Jennifer Lopez si è fatta fotografare in piazza San Marco, sotto gli archi di Palazzo Ducale e circondata da uno stuolo di gondolieri.

Sharon Stone, i video sul Canal Grande

La splendida attrice appena è arrivata a Venezia ha rubato la scena a tutti. I 63 anni della Stone sono solo sulla carta perché lei è sempre sexy, elegante e bellissima. Purtroppo il viaggio della star di Hollywood nella città lagunare è stato interrotto da una terribile notizia che lei stessa ha condiviso su instagram: il suo nipotino di nemmeno un anno è morto per uno scompenso multiorgano.



La Stone sul suo instagram è molto attiva e ha condiviso video e scatti di Venezia. Immagini riprese anche dalla stessa attrice mentre si trovava sul taxi-motoscafo sul Canal Grande. I fan hanno apprezzato e soprattutto si sono stretti all’attrice in un momento così drammatico.

Helen Mirren, il sogno di Piazza San Marco

All’evento di Dolce&Gabbana ha partecipato anche Helen Mirren. L’attrice britannica ha postato su instagram una sua foto a piazza San Marco accompagnata da una didascalia che racconta come quel luogo e quella serata assomigliassero ad un sogno.

Un altro scatto mostra Helen Mirren ballare sotto Palazzo Ducale accompagnato dalla didascalia ‘Come Cenerentola al ballo’ e poi in tema di ballo ecco uno scatto di un ballo con Vin Diesel. Dopo Checco Zalone e il video della vaccinada girato in Italia, l’attrice come in una favola conclude la sua vacanza veneziana con un ballo con un principe d’eccezione.

Penelope Cruz e Pedro Almodovar, sul motoscafo a Venezia

Visitare Venezia vuol dire camminare molto. La città lagunare infatti va infatti girata in lungo e largo perché ad ogni angolo c’è una meraviglia da vedere o uno scorcio da fotografare. Anche perché il traghetto che fa da bus corre solo lungo il Canal Grande e poi il biglietto è anche piuttosto caro.

Alternativa, non troppa economica, è quella del taxi motoscafo. Ed è questo il mezzo ovviamente usato da divi di Hollywood che arrivano a Venezia. E in moltissimi scelgono proprio questo luogo per una foto da condividere su Instagram. D’altronde quante città si possono visitare in barca?

Così Penelope Cruz e Pedro Almodovar, attrice e musa ispiratrice del regista spagnolo, giunti oggi a Venezia hanno condiviso sui social la loro foto sul motoscafo. La coppia è arrivata per presentare il film ‘Madres Paralelas’.

Serena Rossi, la madrina di Venezia fra Excelsior e mare

La madrina di Venezia 78 è Serena Rossi, attrice, cantante, conduttrice. Un’artista poliedrica per questo Festival di ripartenza che inizia oggi 1 settembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’edizione non facile, in un momento storico impegnativo.

Serena Rossi in un’intervista all’ANSA ha rivelato che sta preparando da giorni il discorso di apertura del Festival “non siamo in un bolla, comincia un’avventura bellissima tra decine di film da tutto il mondo, ma questo mondo è in fiamme e io sento di dover dire anche questo”.

Nel frattempo ieri si è concessa ai fotografi e questa volta la location degli scatti è stata la spiaggia del Lido di Venezia. La Mostra si svolge infatti lì nel Palazzo del Cinema. Un’altra foto ritrae l’attrice mentre lascia l’hotel Excelsior e sale sul motoscafo. L’Excelsior è uno degli hotel più lussuosi della città, si trova al Lido e dispone di una spiaggia privata. E’ uno degli stabilimenti balneari più cari d’Italia, nonché ovviamente uno dei più belli.

Non solo divi hollywoodiani a Venezia in questi giorni. Alla Mostra del Cinema ci saranno tantissimi attori, attrici e vip nostrani. A partire da Roberto Benigni che riceverà il Leone d’Oro alla carriera. L’attore è arrivato a Venezia accompagnato da sua moglie Nicoletta Braschi. Benigni non ha un account instagram dove condividere le sue sue foto di Venezia, dobbiamo accontentarci degli scatti dei vip di Hollywood!