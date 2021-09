Mostra Cinema Venezia 78 al via: i protagonisti della kermesse. Divi e film.

Comincia oggi la 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il grande evento che aspettano con trepidazione tutti gli appassionati di cinema. Sul red carpet del Lido sono sbarcati i primi divi, dalla regista Chloe Zhao agli attori Kirsten Dunst, Toni Servillo, Maggie Gyllenhaal e Peter Sarsgaard.

Nel giorno della vigilia si è tenuto il tradizionale foto shooting con la madrina Serena Rossi.

All’apertura della Mostra del Cinema parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Cultura Dario Franceschini e il ministro della Cultura spagnolo Miquel Octavi i Llorens. Durante la cerimonia di inaugurazione, condotta da Serena Rossi nella sala grande al Palazzo del Cinema, sarò consegnato a Roberto Benigni il Leone d’oro alla carriera.

Saranno presenti anche Pedro Almodovar con Penelope Cruz e la giuria al completo: Bong Joon-ho (Corea, presidente), Saverio Costanzo (Italia), Virginie Efira (Belgio/Francia), Cynthia Erivo (Gran Bretagna), Sarah Gadon (Canada), Alexander Nanau (Romania) e Chloé Zhao (Cina).

Il primo film in concorso che sarà proiettato oggi è “Madres Paralelas” di Almodovar, con la Cruz e Milena Smit. Grande attesa per “Dune” di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, già sold out, e il nuovo film di Paolo Sorrentino, “È stata la mano di Dio“.

Leggi anche –> Venezia festeggia 1600 anni dalla fondazione, gli eventi

Mostra Cinema Venezia 78 al via: i protagonisti

Inizia oggi la Mostra del Cinema di Venezia 2021, giunta alla 78^ edizione. Nel tardo pomeriggio si terrà la cerimonia di inaugurazione, condotta dall’attrice Serena Rossi, madrina di questa edizione. Maggiore la presenta di giornalisti accreditati, rispetto all’edizione dello scorso anno, ma ancora con numeri ridotti e posti disponibili in sala dimezzati.

La cerimonia potrà essere guardata in diretta dalle 18.45 su Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre, sul sito web ufficiale della Biennale di Venezia www.labiennale.org e sugli account ufficiali di Facebook (La Biennale di Venezia) e YouTube (BiennaleChannel).

I primi divi, italiani e stranieri, sono già arrivati o stanno arrivando al Lido di Venezia, storica location della rassegna.

I film in concorso a Venezia 78

Vi segnaliamo i film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 78, per la selezione ufficiale. Tanti i film italiani partecipanti.

Madres Paralelas , regia di Pedro Almodóvar

, regia di Pedro Almodóvar Mona Lisa and the Blood Moon , di Ana Lily Amirpour

, di Ana Lily Amirpour Un autre monde , di Stéphane Brizé

, di Stéphane Brizé The Power of the Dog , di Jane Campion

, di Jane Campion America Latina , di Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo

, di Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo L’événement , di Audrey Diwan

, di Audrey Diwan Competencia oficial , di Gastón Duprat, Mariano Cohn

, di Gastón Duprat, Mariano Cohn Il buco , di Michelangelo Frammartino

, di Michelangelo Frammartino Sundown , di Michel Franco

, di Michel Franco Illusions perdues , di Xavier Giannoli

, di Xavier Giannoli The Lost Daughter , di Maggie Gyllenhaal

, di Maggie Gyllenhaal Spencer , di Pablo Larraín

, di Pablo Larraín Freaks Out , di Gabriele Mainetti

, di Gabriele Mainetti Qui rido io , di Mario Martone

, di Mario Martone On The Job: The Missing 8 , di Erik Matti

, di Erik Matti Żeby nie było śladów (Leave No Traces) , di Jan P. Matuszyński

, di Jan P. Matuszyński Kapitan Volkonogov bezhal (Captain Volkonogov Escaped) , di Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

, di Natasha Merkulova, Aleksey Chupov The Card Counter , di Paul Schrader

, di Paul Schrader È stata la mano di Dio , di Paolo Sorrentino

, di Paolo Sorrentino Vidblysk (Reflection) , di Valentyn Vasyanovych

, di Valentyn Vasyanovych La caja, di Lorenzo Vigas

Tra i film fuori concorso, segnaliamo, oltre a “Dune“, “The Last Duel“, di Ridley Scott con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck; “Last Night in Soho“, di Edgar Wright con Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith e Terence Stamp; “Halloween Kills“, di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis.

Il programma di Venezia 78: labiennale.org/files/cinema/2021/Documenti/programma-78