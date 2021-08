Meteo settimana da lunedì 30 agosto: torna il sole ma attenzione ai temporali. Ecco che tempo farà. Tutte le informazioni utili.

Inizia la settimana di transizione da agosto a settembre, quando inizierà l’autunno meteorologico, anche se avremo ancora un clima estivo. Anzi le previsioni annunciano un ritorno del caldo intenso.

Dopo le piogge e i temporali dell’ultimo weekend, su gran parte d’Italia è tornato il bel tempo, con sole e rialzo delle temperature, anche se ancora fresche, soprattutto a causa del vento. La nuova settimana da lunedì 30 agosto si apre con tempo più soleggiato ma variabile, con alcune piogge e temporali che interesseranno parte dell’Italia. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo settimana da lunedì 30 agosto: che tempo farà

All’inizio di questa settimana tra fine agosto e inizio settembre avremo una rimonta dell’anticiclone, dopo il maltempo dei giorni scorsi, che riporterà tempo stabile su gran parte d’Italia. Non mancheranno, tuttavia, piogge e temporali, residui di variabilità del passaggio dell’ultima perturbazione.

Come annuncia 3bmeteo, avremo ancora una certa instabilità al Nord e in alcune zone del Sud Italia. Nella giornata di lunedì 30 agosto, rovesci e temporali cadranno sulle Alpi centro-orientali, sull’Appennino settentrionale, tra Emilia e Toscana, sulla Liguria e in alcune zone dell’Appennino meridionale, tra Calabria e Basilicata. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà asciutto, con tempo soleggiato, al limite con qualche nube di passaggio, più al Nord e sulla dorsale appenninica. Le temperature risaliranno, dopo il calo del weekend.

Nell’ultimo giorno del mese, martedì 31 agosto, avremo ancora qualche variabilità residua, in estensione anche al Centro. Nonostante la rimonta dell’anticiclone, infatti, la depressione presente sull’Europa centro-orientale farà ancora sentire i suoi effetti anche sulla nostra Penisola. Il tempo al mattino sarà ancora instabile sulle Alpi, in particolare sui settori centro-orientali. Le piogge, inoltre, interesseranno anche alcuni tratti della costa della Toscana, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile con al più cieli parzialmente nuvolosi.

Nel pomeriggio, tuttavia, il maltempo si intensificherà, con rovesci e temporali sempre sulle Alpi centro-orientali, in estensione alle Prealpi di Lombardia e Veneto e al Friuli Venezia Giulia, poi in serata anche in pianura. Nella seconda parte della giornata sono previsti soprattutto temporali sull’Appennino settentrionale, tra Emilia e Toscana, poi in attenuazione in serata. Le piogge, poi, si estenderanno a Romagna e alte Marche, per poi coinvolgere in serata il resto delle Marche e anche l’Umbria e l’alto Lazio, fino a raggiungere l’Abruzzo. Alcuni fenomeni sono previsti anche in Liguria. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà più stabile, con cieli soleggiati al più velati o poco nuvolosi. Le temperature rimarranno in buona parte stabili, salvo un aumento in Sardegna e Sicilia, dove le massime potranno di nuovo toccare e superare i 30 gradi.

Nella giornata di mercoledì 1° settembre, inizio del nuovo mese e dell’autunno meteorologico, avremo invece un rinforzo dell’anticiclone, presente sull’Europa centro-occidentale. Questa condizione favorirà tempo più stabile su quasi tutta Italia. Eccetto per qualche pioggia residua al Centro-Sud. Le condizioni meteo saranno buone sulle regioni settentrionali, con cieli soleggiati quasi ovunque, anche sulle Alpi, salvo qualche nube di passaggio. Una variabilità residua, invece, insisterà ancora tra Marche, Umbria e Abruzzo, e sulla Sardegna orientale, ma i fenomeni si esauriranno in giornata. Qualche pioggia insisterà ancora sulle regioni peninsulari del Sud, tra Molise, Puglia, Campania appenninica, Basilicata occidentale e Calabria ionica. Anche su queste regioni, comunque, i fenomeni si esauriranno in serata con il ritorno di schiarite. Le temperature saliranno al Nord e sulle regioni del Tirreno. Mentre saranno in lieve calo sul basso Adriatico.

La tendenza meteo successiva annuncia un ritorno del maltempo verso la fine della settimana, con aumento della nuvolosità e nuove piogge e rovesci, in particolare a Ovest. Ancora è presto, tuttavia, per previsioni meteo dettagliate.