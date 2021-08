Volete vivere tutta la vita viaggiando da una parte all’altra del mondo? La mini-casa di Allwood si compra direttamente su Amazon.

Negli ultimi anni in televisione avremo tutti visto almeno una puntata di “Vado a vivere – Mini Case” una serie televisiva in onda generalmente su DMax che racconta come alcune persone abbiano deciso di abbandonare le loro case da 70-80 metri quadri e andare a vivere in una casa piccolissima. Una tendenza che ha affascinato moltissime persone, soprattutto in America, ma anche tantissimi viaggiatori di tutto il mondo. Già, perché queste mini-case permettono di spostarsi da una parte all’altra vivendo in una sorta di nomadismo!

La mini-casa in vendita su Amazon super low cost

Le mini-case, infatti, si possono spostare grazie ad un suv oppure un piccolo camion che riesca a trasportare la struttura comodamente. Se u camper o una roulotte sono perfetti per le vacanze, se avete deciso di vivere ogni anno in un posto diverso allora la Allwood Palma 3 è perfetta per voi e si compra su Amazon! Altro non è che una mini casa, progettata da una ditta americana, che può essere montata e trasportata con grande facilità, ma soprattutto con un costo veramente interessante perché si parte da circa €8000!

I punti di forza della Allwood Palma 3

Questa casa, chiaramente molto piccola, misura 16 metri quadrati ed è costituita da cucina, bagno e camera da letto. Il modello base di queste abitazioni può essere montata in sole 48 ore, un vero e proprio record. I punti di forza, oltre al prezzo e alla facilità di trasportarla sono che è molto luminosa grazie a due grandissime finestre e gli interni leggeri e di design. Montarla in mezzo alla natura significa veramente regalarsi un po’ di pace e un contatto con la natura che forse avevamo tutti un po’ dimenticato.

Allora ecco qui che la moda delle mini case torna prepotentemente a farsi sentire, soprattutto tra i single oppure le giovani coppie che hanno deciso di cambiare vita e di riconnettersi con la natura piuttosto che concentrare la propria esistenza – diciamo così – all’interno di grandi città in uffici.