Rimettersi in forma dopo le vacanze: gli errori che non vi fanno dimagrire

Attenzione a quei trucchetti che usate per rimettervi in forma dopo le vacanze: molti non aiutano per niente a dimagrire.

È inutile negarlo, durante le vacanze estive si cerca sempre di stare attenti alla linea, ma riuscirci è praticamente impossibile! Quando torniamo a casa dopo le ferie quindi cerchiamo di rimetterci un po’ in forma, magari non facendo una vera e propria dieta, ma riducendo qualche alimento. Peccato però che alcuni trucchi che secondo voi vi potrebbe aiutare a dimagrire in realtà non fanno bene al nostro organismo e soprattutto non ci aiutano proprio a dimagrire! Vediamo allora cosa non dobbiamo fare!

Gli errori più comuni che si fanno a tavola e che non fanno dimagrire

Scopriamo quali sono gli errori più comuni che si fanno al ritorno dalle vacanze quando cerchiamo di perdere qualche chiletto! Tanto per cominciare si può pensare di sostituire un pasto completo, solitamente si tratta del pranzo, con un gelato. In realtà pur essendo molto energetico e molto fresco è pieno di zuccheri e il rischio è che nel corso della giornata ci venga ancora più fame! Quindi se lì per lì il gelato sembra che ci faccia bene in realtà non è assolutamente il nostro alleato nel percorso di Remise En Forme per il ritorno dalle ferie!

Altro errore molto comune, sempre a pranzo, è quello di sostituire il pasto con uno yogurt. Potrebbe sembrare molto più salutare del gelato, ma in realtà la capacità di saziarci è molto corta perché anche questo alimento è ricco di zuccheri e ci fa venire fame nel corso della giornata!

Occhio a come mangiate l’insalata!

Stesso discorso anche per chi ha deciso di mangiare soltanto un’insalata a pranzo o a cena. L’idea forse è la meno peggio, ma bisogna saper assemblare una insalata completa! Servono infatti le proteine e anche una dose di carboidrati.

Se inseriamo questa verdura da sola non ci aiuta per niente a dimagrire, anzi rischia di rallentare il nostro metabolismo proprio perché non ha all’interno tutti quegli elementi che ci fanno sentire sazi e adesso tempo aiutano a far funzionare il metabolismo.