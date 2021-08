Se dopo le ferie vi sentite stanchi, nervosi o tristi è tutto normale: si chiama stress da rientro!

Sono tantissime le persone che, in questo weekend, torneranno a casa e diranno addio alle ferie. Diciamo che l’estate per molte persone ormai è arrivata alla conclusione e quindi si torna in città e in molti casi si riprende a lavorare. Non è inusuale che spesso chi torna alla solita routine dopo un lungo periodo di ferie soffra di una sorta di stress o di depressione post vacanze. Questo perché c’è un ritorno alle responsabilità, non solo al lavoro. Quindi alle volte tornare a occuparsi di tutte quegli impegni che avevamo lasciato a casa, anche mentalmente, quando eravamo partiti per le vacanze crea una situazione di disagio.

Può iniziare quindi una sorta di malessere caratterizzato da un po’ di depressione e un po’ di tristezza che viene generalmente chiamata Sindrome da rientro.

Cos’è la sindrome da rientro e perché ci colpisce

Ovviamente questo malessere psicologico tende a sparire dopo poco tempo. Quando infatti ci siamo abituati nuovamente ad andare a lavorare e a svolgere tutte le nostre mansioni classiche la sensazione va sparendo. Ma sei sintomi dovessero persistere? Chiaramente è sempre meglio rivolgersi ad un medico o comunque a una psicologo.

Alle volte le cause che portano a questo stress da rientro sono legate non solo al fatto che torniamo alla routine, ma anche ad uno stato e ad un mood che lasciamo alle nostre spalle spensierato e rilassato che ci manca. Oppure ci sentiamo in colpa perché abbiamo esagerato magari con il cibo con l’alcool. Ancora un’altra causa che potrebbe portare allo stress da rientro è che durante le vacanze ci sembra di non aver fatto abbastanza. Tutte queste situazioni possono ovviamente variare da persona a persona ma sono in linea di massima queste le condizioni che ci portano a vivere male il ritorno in ufficio.

Come superare l’ansia da rientro dopo le vacanze?

Il modo migliore per superare questa situazione è prima di tutto cercare di tornare a casa qualche giorno prima dell’inizio del lavoro per aver tempo di riassestarsi. In secondo luogo la cosa più importante e non colpevolizzarsi né per gli eccessi a livello di cibo né per quanto riguarda le aspettative mancate sull’andamento della vacanza: abbiamo fatto tutto quello che ci sentivamo di fare e va bene così!

Altra tecnica per superare un po’ questo stress da rientro e quella di rimettersi a fare sport per stancarsi e per staccare un po’ il cervello. Oppure, perchè no, potreste organizzare già la prossima vacanza o il prossimo weekend di relax per avere così una sorta di obiettivo da raggiungere!