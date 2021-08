Dove si trova la pizzeria di Mangia Prega Ama a Napoli?

Dove si trova la meravigliosa pizzeria di Mangia Prega Ama, il film di Julia Roberts ambientato anche in Italia e, in questo caso, a Napoli?

Julia Roberts è una attrice meravigliosa. Per questo il film Mangia Prega Ama è diventato un vero e proprio cult. Fra i vari luoghi che la protagonista Elizabeth conosce e vive, c’è anche un po’ di Italia. Prima Roma e poi Napoli e proprio qui, nel cuore dell’universo partenopeo, Julia Roberts mangia una pizza pazzesca. Ma dove si trova la pizzeria di Mangia Prega Ama?

La scena in pizzeria a Napoli di Eat Pray Love

Il ristorante in cui è stata girata la famosa scena è diventato famosissimo! Tutti coloro che hanno visto il film, infatti, si ricorderanno di questa famosa scena del film “Mangia Prega Ama” in cui Julia Roberts, la protagonista, si trova a Napoli nell’ambito di un viaggio alla ricerca di se stessa. Arrivata nella capitale culinaria della pizza l’attrice si ferma a mangiare in un pizzeria e dice di essersi innamorata! Di un bell’uomo? No! Della pizza! Come darle torto del resto…

La scena è diventata un cult. Un inno ad amare se stesse, anche con qualche chilo di troppo. Ma anche un omaggio al buon cibo e all’amore per i piatti e le ricette tradizionali di ogni luogo del mondo. Ma dove è stata girata questa scena? È ambientata in una delle pizzerie più antiche di tutta Napoli: la pizzeria da Michele.



La pizzeria di Napoli resa ancora più celebre da Julia Roberts

Come si legge sul sito della pizzeria l’Antica Pizzeria da Michele è un punto di incontro tra tradizione e innovazione in cui si dice (ma noi l’abbiamo provata e possiamo confermare) la miglior pizza Margherita del mondo. Il segreto di questa pizza? A quanto dicono tutte e 5 le generazioni di pizzaioli che qui hanno lavorato sono due: semplicità e amore per la tradizione. Già perché se verrete a mangiare la pizza nel ristorante reso ancora più famoso da Julia Roberts troverete solo due pizze sul menù: margherita o marinara. Queste sono le pizze originali, tutte fatte con ingredienti delle eccellenze campane.

Viagginews è andata a scoprirla per voi e vi ci accompagna, almeno con gli occhi, tramite questo tour fotografico!