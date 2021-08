Meteo, quando finisce l’estate 2021: arriva la tempesta di agosto

Le previsioni meteo per i prossimi giorni di agosto fino a fine mese. Quando finisce l’estate 2021

L’estate 2021 è stata una delle più bollenti in assoluto – luglio è stato il mese più caldo di sempre – ed è anche una delle più lunghe. Solitamente infatti scavallato Ferragosto il tempo inizia a cambiare. Invece quest’anno il sole la fa ancora da padrone e anzi è previsto un ritorno dell’anticiclone africano. E dunque quando finisce l’estate?

La cosiddetta ‘rottura dell’estate’ è il momento in cui l’Alta Pressione perde il dominio che finora aveva costantemente mantenuto. A quel punto le condizioni diventano più variabili, c’è più alternanza, arrivano delle piogge – non più come fenomeno estremo dovuto al caldo – le temperature diventano più fresche. Ecco quando è previsto che arrivi la rottura e la fine dell’estate 2021.

Meteo agosto, le previsioni fino a fine mese

Dopo l’ondata rovente che ha fatto infuocare l’Italia con la Sicilia che ha fatto registrare la temperatura record di 49 gradi, siamo in giorni di tregua. L’Anticiclone africano si è ritirato e le temperature sono tornate su valori più accettabili.

Ma si tratta solo di una tregua. Nel weekend che sta per iniziare masse d’aria bollente provenienti dall’area subsahariana torneranno sull’Italia. Le temperature risaliranno e l’umidità anche. I termometri torneranno a segnare 37/38 gradi al Sud, 35 al Centro e 33 al Nord. Non sarà dunque un’ondata rovente come quella di Ferragosto, ma sufficiente per far scappare al mare chi è ancora in città.

La settimana successiva, quella del 23 agosto, è quella che segnerà il passo dell’estate. Temporali al Nord, qualche acquazzone anche al Centro e un ridimensionamento termico al Sud.

Quando finisce l’estate 2021: arriva la tempesta

Diciamolo subito per chi in vacanza ci deve ancora andare: il bel tempo non è finito e non finirà da un giorno all’altro. Settembre ci offrirà ancora giornate meravigliose da poter trascorrere al mare. Ma quel periodo quasi ininterrotto – soprattutto al Sud Italia – di caldo, sole e temperature elevate finirà per lasciare spazio a una situazione più variabile e meno bollente.

Solitamente la fine dell’estate arriva subito dopo Ferragosto, dapprima al Nord e poi al Sud. Quest’anno l’appuntamento è rimandato tanto che avremo perfino il ritorno dell’Alta Pressione Africana. Ma nella settimana dal 23 agosto qualcosa inizierà a incrinarsi al Nord.

Dal 23 agosto i primi temporali sulle Alpi si estenderanno poi al resto del Nord Italia: sulla Lombardia dove sono attese piogge per tutta la settimana; sul Piemonte dopo i temporali di inizio settimana si avrà una sostanziale contrazione termica; sul Veneto pioggia e sole si alterneranno con le minime che scenderanno di 5/6 gradi.

Anche la pianura padana e Bologna saranno interessate dal maltempo almeno fino a giovedì 26 agosto, poi tornerà il sole ma in un contesto più fresco con massime che non supereranno i 29 gradi. Un bel tracollo dai 37 gradi previsti per domenica 22 agosto.

Martedì 24 agosto è la data di fine estate, intesa come giornata in cui almeno al Nord e al Centro la stagione cambia il passo. Anche Firenze, Roma e Perugia saranno interessate all’inizio della settimana da dei temporali che faranno abbassare le temperature bollenti e scacceranno via l’anticiclone africano. Tornerà poi il sole e le temperature saranno nuovamente calde e piacevoli in un contesto però più fresco e vulnerabile.

Al Sud invece la fine dell’estate è ancora rimandata, seppur anche al Sud un ridimensionamento ci sarà. L’anticiclone africano che farà rialzare i termometri nel weekend non verrà scacciato via da una corrente atlantica, ma si ritirerà.

Da lunedì 23 agosto quando la colonnina di mercurio segnerà in molte zone della Puglia i 37 gradi si passerà poi ai 35 ai 33 per arrivare ai 32 gradi di giovedì 26. Nessuno strappo dunque, ma un cambio di passo.

L’estate non finirà, ma è l’inizio della fine dell’estate. Le giornate roventi dopo quest’ultimo weekend di fuoco le potremo mettere nel dimenticatoio. Inizia l’estate di settembre, quella più dolce e più imprevedibile.