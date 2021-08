Dove andare per sciare anche in piena estate. I comprensori più famosi per rimettersi gli scarponi e dedicarsi alla neve estiva!

Se siete tra coloro che amano la neve sempre e comunque, anche in piena estate, probabilmente sarete in astinenza da sci o da tavola da snowboard. Non dovete però preoccuparvi di aspettare fino all’inverno inoltrato per tornare sulle piste da sci perché esistono delle località in cui si può sciare anche in estate!

I comprensori sciistici aperti in estate

Per sciare in estate le classiche destinazioni invernali non sono sufficienti. Occorre salire di molto in quota e soprattutto controllare con attenzione le telecamere delle piste da sci per capire in quali comprensori è possibile sciare sulla neve vera o artificiale.

Passo dello Stelvio: questa località straordinaria, collocata tra l’Alta Valtellina e l’Alto Adige ha un comprensorio sciistico aperto solo praticamente nei mesi estivi. In inverno sciare a circa 2500 e 3400 metri di altitudine, tra ghiacciai e spettacoli naturali mozzafiato diventa infatti impossibile. Cosa che invece d’estate è perfetta! Le piste, 8 in totale, sono mediamente facili e sono raggiungibili tramite 2 funivie e 6 skilift. Per info clicca qui. Breuil – Cervinia: una destinazione molto elegante e molto apprezzata, sia in estate che in inverno, Ma questo comprensorio sciistico, tra i più grandi d’Italia conta oltre 350 km di piste. L’impianto perfetto per sciare in estate “inizia” a Valtournenche, passa a Breuil Cervinia, Plateau Rosa, Piccolo Cervino e arriva “in vetta” al Cervino a 4478 metri di altitudine e si può sciare, ma anche dedicarsi allo snowboard, allo sci di fondo, al kite surf, girovagare con le motoslitte oppure muovere i primi passi nello snowpark.. Per tutte le info clicca qui. Les Deux Alpes: ci spostiamo in Francia e questo è sicuramente il comprensorio perfetto per sciare in estate. Con i suoi oltre 220 km di piste tra i 3000 /3500 metri di altitudine, oltre 50 impianti e 69 piste, strutture all’avanguardia e impianti di risalita estremamente rapidi è la destinazione perfetta per gli amanti dello sci estivo. Val Senales: ci spostiamo sulle Alpi Altoatesine, a poca distanza da Merano. Si tratta di un complesso sciistico aperto tutto l’anno e collocato in una zona tranquilla e meno frequentata rispetto alle mete canoniche turistiche delle Dolomiti. Si tratta dell’unico comprensorio estivo dell’Alto Adige e sull’Hochjochferner. Per ulteriori info clicca qui. Sölden: ultimo comprensorio sciistico perfetto anche in estate si trova in Austria nel distretto di Imst e nella Ötztal Tirolese a circa 1300 metri di altitudine. Potrete sciare tra panorami pazzeschi sulle cime più alte della zona: Gaislachkogl (3.058 m), Tiefenbachkogl (3.250 m) e Schwarze Schneide (3.340 m), il percorso completo fra queste tre vette si chiama BIG3 Rallye. La neve è sempre presente anche grazie a un potente sistema d’innevamento.

Insomma, siete pronti per sciare anche in piena estate?