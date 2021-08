Voli low cost e last minute Ryanair per le vacanze dell’estate 2021. Tutte le occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Continuano le offerte di voli low cost per partire per le vacanze dell’estate 2021. Da Ryanair arrivano nuove occasioni last minute da prendere letteralmente al volo.

Le nuove offerte sono per biglietti a 19,99 euro, ma come sempre con tariffe ancora più basse. La promozione scade il 18 agosto ed è proposta per viaggiare nel mese di agosto fino a tutto ottobre 2021. Ecco tutto quello che dovete sapere sulle nuove offerte di Ryanair.

Voli low cost e last minute Ryanair per le vacanze dell’estate 2021

Non lasciatevi sfuggire le ultime offerte di voli low cost e last minute da Ryanair per partire subito, in queste ultime due settimane di agosto, a settembre e ottobre, il periodo della stagione estiva dl trasporto aereo.

La nuova promozione propone tariffe scontate sui biglietti, da 19,99 euro, ma, come sempre, sono offerti biglietti a prezzi ancora più scontati, anche da 4,99 euro. Molti i voli in offerta per le destinazioni europee. Prima di prenotare, però, ricordatevi di controllare bene tutte le regole di viaggio italiane e del Paese di destinazione introdotte a causa dell’emergenza Covid: Green pass, Passenger Locator Form, eventuale tampone e quarantena. Controllate il portale della Farnesina Viaggiare Sicuri, il sito del Ministero della Salute e per le informazioni sui singo reopen.europa.eu/it, portale dell’Unione Europea.

Ricordiamo che in caso doveste annullare o rimandare il viaggio potete usufruire dell’opzione offerta da Ryanair “Zero spese di modifica“, che permette di cambiare la prenotazione senza penali né supplementi, se non la differenza tariffaria tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo dovesse costare di più. Le modifiche alla prenotazione, tuttavia, devono essere fatte almeno 7 giorni prima della partenza.

All’opzione per il cambio di volo così come alla promozione Ryanair si applicano i termini e le condizioni. Ricordiamo che i biglietti in offerta con la nuova promozione low cost vanno prenotati entro il 18 agosto prossimo e sono validi per volare subito, dal lancio della promozione, fino al 31 ottobre 2021.

