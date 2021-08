Spiagge delle Eolie: le più belle dell’isola di Stromboli. Dove andare.

Le Isole Eolie offrono paesaggi incredibili e spiagge molto varie. Nonostante l’arcipelago sia formato da isole vulcaniche, dunque prevalentemente montuose, troviamo una gran varietà di spiagge e calette, sabbiose e rocciose, davanti ai piccoli centri abitati o affacciati su baie, spesso raggiungibili solo via mare.

Dopo avervi segnalato in generale le spiagge più belle e imperdibili di tutto l’arcipelago delle Eolie, continuiamo la nostra rassegna sulle spiagge delle singole isole. Dopo avervi proposto le spiagge di Lipari, Salina, Panarea e Vulcano, vi portiamo sulla suggestiva e spettacolare isola di Stromboli. Anche su questa isola, nonostante il vulcano attivo e le ridotte dimensioni, poco più di 12 km², troviamo diverse spiagge, molto belle e particolari, dove prendere il sole e fare il bagno.Ecco dove anadre.

Spiagge delle Eolie: dove andare a Stromboli

L’isola di Stromboli è vulcanica come le altre delle Eolie, ma con il vulcano attivo. Ha una costa imponente che va assolutamente visitata dal mare, con una delle tante escursioni in barca organizzate sull’isola. Stromboli ha diverse spiagge, anche grandi, alcune accessibili via terra, altre via mare. Scopriamo quali sono.

Sulla punta nord-orientale dell’isola di Stromboli si affaccia la grande spiaggia di Scari. Una lunga spiaggia, formata da ciottoli lavici e sabbia nera, che offre una vista panoramica sullo scoglio di Strombolicchio. La spiaggia si trova davanti al centro abitato di San Vincenzo ed è sperata in due parti dal molo impiegato per l’approdo dei traghetti. Viene utilizzata anche per il ricovero delle barche. L’arenile nero di Scari è bagnato da un’acqua limpida e cristallina, in un gioco di contrasti, tra spiaggia e mare davvero suggestivo.

Poco più a sud di Scari, superato un costone roccioso, si trova la spiaggia di Forgia Vecchia, proprio sotto il cratere del vulcano. Anche qui troviamo un arenile scuro, di ciottoli e sassolini, ma più piccolo. Una spiaggia selvaggia, dove scende il costone roccioso del vulcano ricoperto di vegetazione scura. Forgia Vecchia è bagnata da un mare blu scuro. La spiaggia è raggiungibile solo via mare, oppure attraverso un sentiero che parte da Scari, con una ripida discesa dalla montagna. Solo per escursionisti esperti. Il resto della costa meridionale di Stromboli è interamente roccioso, con costoni a picco sul mare. Alcuni tratti segnati dalle antiche colate di lava al mare.

Sulla costa sud-occidentale, poco prima del piccolo centro abitato di Ginostra, si incontra l’approdo di Lazzaro. Una minuscola baia di sassi neri levigati, con una micro spiaggetta collegata al mare da uno scivolo per le barche. La spiaggetta rocciosa si raggiunge percorrendo un sentiero a picco sul mare che parte da Ginostra, attraverso la vegetazione e e i fichi d’india. Il percorso dura circa 15/20 minuti e vale veramente la pena percorrerlo. La baia dell’approdo di Lazzaro nasconde uno spettacolare arco sottomarino che la rende una grande attrattiva per gli appassionati di immersioni.

Il minuscolo centro abitato di Ginostra è arrampicato sul costone roccioso a strapiombo sul mare. Al di sotto si apre la piccola baia rocciosa di Pertuso (buco), un tempo il porto più piccolo del mondo. Qui si trovano il molo per l’approdo dei traghetti e lo stallo per le barche. Non c’è la spiaggia, ma abbiamo delle piscine naturali, conosciute come piscinette di Ginostra o Stromboli, circondate da rocce che affiorano da un mare color cobalto, indaco e smeraldo. Le piscinette sorgono a ridosso dell’area di ricovero delle barche. Una zona impervia ma incredibilmente bella. Il posto ideale per gli amanti delle immersioni.

Sulla costa nord-occidentale dell’isola si trova il grande canalone dove scendono i detriti e la lava delle eruzioni del vulcano. Uno spettacolo a cui assistere in barca, alla giusta distanza.

Infine, ci sono le spiagge della costa nord-orientale, a ridosso del centro abitato di Piscità. Qui troviamo la Spiaggia Lunga, tra Punta Frontone e Punta Restuccia, un lungo arenile di sabbia nera, ciottoli scuri e rocce vulcaniche, chiuso dalla montagna ricoperta di verde. Più a est, a ridosso del centro abitato, si trova Ficogrande, una grande spiaggia di sabbia e ciottoli neri, bagnati da un mare blu intenso, dove si affacciano le tipiche casette bianche eoliane. Ficogrande è l’unica spiaggia attrezzata dell’isola di Stromboli, e la più frequentata, con stabilimenti balneari, bar, ristoranti e anche un campo da beach volley. Davanti alla spiaggia si staglia al largo lo scoglio di Strombolicchio.

La baia di Ficogrande è chiusa a est da un molo per l’approdo di aliscafi e traghetti. Oltre il molo si trova Punta Lena. Qui sorge una spiaggia stretta di grandi ciottoli vulcanici e scogli. Dalle terrazze che sovrastano la spiaggia si affacciano ville e ristoranti. Quindi il litorale si ricongiunge con la spiaggia di Scari.

