La paura della variante Delta del Covid-19 si fa sentire tra gli italiani che decidono per le vacanze green, ovvero in luoghi poco affollati e immersi nella natura. Tante le destinazioni scelte ma il Trentino è sempre in testa alla classifica.

Le ferie degli italiani non saranno solo al mare nell’estate 2021, soprattutto per la paura della variante Delta del Covid-19 che, purtroppo, sta continuando a girare in Italia.

Per evitare posti affollati e immergersi nella natura più assoluta, moltissimi hanno deciso per le vacanze green, alla ricerca di posti più piccoli ma con meno vacanzieri, per evitare assembramenti e stress. Tra le destinazioni preferite c’è il Trentino, ma anche altre sparse in giro per il Paese. Vediamo quali sono.

Vacanze Green per gli italiani, tutti in montagna

Questa tendenza delle vacanze green è stata studiata da Jfc, società che si occupa di consulenza turistica e marketing territoriale, che ha osservato il comportamento di molti italiani rispetto alle loro ferie.

Secondo lo studio, questa tendenza a preferire una vacanza in luoghi più isolati possibile è aumentata in meno di un mese, per paura della variante Delta che continua a correre. A fine giugno, infatti, gli italiani interessati a trascorrere una vacanza green quest’estate erano il 12,4%, mentre un mese più tardi tale quota è salita al 16,9%.

Secondo Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca, questo trend è proprio dovuto alla voglia di essere più cauti e di evitare di contagiarsi durante le ferie estive:

I timori causati dalla variante Delta ha ridimensionato la “leggerezza” con la quale gli Italiani stavano prenotando le loro vacanze estive, e li ha spinti verso la ricerca di località minori, con scarsa affluenza e, soprattutto, green

Insomma, un’inversione di tendenza che ha spinto gli italiani a preferire luoghi di montagna, di campagna o piccoli borghi dove incontrare poche persone e godersi un po’ di pace e relax.

Ma quali sono le destinazioni preferite dagli italiani? Al primo posto c’è il Trentino, ma anche tante altre località.

Gli italiani e le vacanze in montagna: tutte le destinazioni

Secondo la ricerca di Jfc, sono tante le località green che gli italiani hanno scelto per le loro ferie, ma al primo posto c’è Courmayer, in Valle d’Aosta, seguita da Asiago, in Veneto, e Moena, in Trentino, tre luoghi definiti molto tranquilli e rilassanti.

Un’altra destinazione del Trentino molto amata è Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti di Brenta, una località molto amata da chi predilige il turismo di montagna, sia in inverno che in estate.

Ci sono poi, sempre secondo lo studio di Jfc, la famosa Cortina d’Ampezzo, amatissima anche dai vip, Bormio, in Valtellina, Merano, alle pendici del Picco Ivigna, e Livigno, località al confine con la Svizzera tra le Alpi.

Se ti è venuta voglia di fare anche tu una vacanza green, ti consigliamo di leggere anche questo nostro articolo: I 10 luoghi del Trentino Alto Adige da visitare