Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, coppia storica separata poi nel 2017, torna sotto i riflettori insieme a Capri, in occasione di un evento molto importante. I due sono stati avvistati mano nella mano e in atteggiamenti molto affettuosi: che stia tornando l’amore tra loro?

Capri, si sa, è un’isola super romantica, glamour e affascinante, cornice di tante storie d’amore e sfondo del gossip estivo. Così sognano i fan di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che, dopo anni dalla separazione, sono stati insieme sull’isola partenopea e sono stati visti in atteggiamenti molto intimi.

La showgirl e l’imprenditore ovviamente sono ancora in buoni rapporti, visto che condividono insieme il figlio Nathan, ma stavolta pare siano stati avvistati più vicini del solito.

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci a Capri, le foto che mandano in tilt il web

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso un fantastico weekend insieme a Capri, in occasione della serata evento di beneficenza, organizzata dal famoso brand di lusso Luisaviaroma.

I due hanno approfittato dell’occasione per trattenersi un po’ tra le bellezze capresi, mangiando le prelibatezze del luogo, godendosi una gita su uno yacht di lusso sotto i famosi Faraglioni e passeggiando per le graziose stradine del paese.

I due ex coniugi, separati ufficialmente nel 2017, sono sempre rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio Nathan, che ora ha 11 anni, ma stavolta sembra davvero siano in rapporti più intimi tra di loro.

Tutto è partito da uno scatto che Flavio Briatore ha condiviso su Instagram, dove vediamo lui con Elisabetta sorridenti e felici a pranzo sul mare. Da qui, i fan si sono scatenati, sperando in un ritorno di fiamma tra i due.

Inoltre, alla serata evento sono arrivati insieme mano nella mano, proprio come una vera coppia e il web si è scatenato. I fan hanno subito commentato le foto sperando in un ritorno di fiamma romantico tra i due, ma al momento nessuno dei due ha fatto dichiarazioni a riguardo.

È vero che la bellezza di Capri può far cambiare idea anche a chi ormai si è separato da anni, ma chissà se davvero tra la bella Elisabetta e Flavio Briatore potrà mai tornare l’amore di un tempo?

La loro storia d’amore, tra alti e bassi

Elisabetta Gregoraci, 41 anni, e Flavio Briatore, 71, sono stati insieme dal 2005 al 2017, vivendo una storia d’amore intensa e piena di passione.

Dopo il matrimonio nel 2008, per la coppia è arrivato Nathan Falco, figlio amatissimo da entrambi che li tiene uniti ancora oggi, dopo il divorzio.

Ovviamente, non sono stati resi pubblici i motivi del divorzio che ha scioccato tutti i fan all’epoca, ma lei ha rivelato che il vero motivo della rottura è stata la mancanza di attenzioni da parte del marito, che l’avrebbe lasciata sola pure il giorno del funerale della madre. Ma girava voce che Briatore, dopo quello che era successo, avesse chiesto alla ex moglie di tornare insieme per il bene del figlio, come ha dichiarato lei stessa durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Che ci sia davvero la possibilità che tornino insieme? Al momento sono solo supposizioni ma chissà, magari Capri avrà fatto risbocciare il sentimento di una volta.