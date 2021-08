Estate in Trentino: 5 cose da fare in Valsugana

Il Trentino è una regione davvero meravigliosa, che attira numerosi turisti non solo nel periodo invernale quando le piste da sci regalano emozioni uniche, ma anche in estate. Con la bella stagione, infatti, è possibile vivere quel contatto con la natura che solo in Trentino si può riscoprire appieno. Parliamo di una regione incontaminata, ricca di paesaggi mozzafiato e di servizi di tutti i tipi, senz’altro all’altezza delle proprie aspettative.

In Trentino, una delle zone più gettonate è la Valsugana: meta privilegiata perché in grado di assecondare qualsiasi desiderio. Dagli sportivi a chi cerca un completo relax, da queste parti tutti possono trovare la propria dimensione. Vediamo però nel dettaglio 5 cose da fare durante una vacanza in Valsugana, per tutta la famiglia.

#1 Relax nei laghi Bandiera Blu del Trentino

In Valsugana troviamo ben due laghi: quello di Levico e di Caldonazzo, entrambi Bandiera Blu. Parliamo di specchi d’acqua incantevoli, che nel periodo estivo diventano una meta privilegiata per i trentini ma non solo. Entrambi i laghi sono balneabili, con spiagge in cui potersi concedere momenti di relax e divertimento insieme a tutta la famiglia. Per chi ama l’avventura, però, non mancano attività da svolgere per vivere appieno queste meraviglie naturali: un giro in barca a vela ad esempio, oppure in SUP.

#2 Trekking nella natura incontaminata del Trentino

Avventurarsi verso le cime del Lagorai riscoprendo il silenzio e la tranquillità di sentieri immersi nella natura è un’altra delle cose che vale la pena fare durante una vacanza in Valsugana. I sentieri da trekking sono parecchi, di varie difficoltà, adatti dunque sia ai più esperti che alle famiglie con bambini. Dalla Val Campelle al Pizzo di Levico, da Cima d’Asta al lago di Erdemolo, i luoghi da scoprire passeggiando immersi nella natura sono uno più incantevole dell’altro e non c’è che l’imbarazzo della scelta.

#3 Pausa di benessere alle Terme di Levico e Vetriolo

In Valsugana troviamo anche le famose Terme di Levico e Vetriolo, dove ci si possono concedere dei momenti di puro benessere. L’Acqua Forte, che sgorga dalle montagne del Lagorai, è ricca di minerali come ferro, rame e solfati che la rendono davvero preziosa. Permette infatti di combattere naturalmente ansia, stress, malattie della pelle e sentirsi immediatamente rigenerati.

#4 Alla scoperta di Arte Sella: un museo naturale a cielo aperto

Tappa irrinunciabile per chiunque trascorra una vacanza in Valsugana è il percorso Artenatura, che permette di esplorare le opere d’arte ed i monumenti di Arte Sella, vero e proprio museo a cielo aperto. Passeggiando nella natura, si incontrano sculture realizzate da più di 300 artisti internazionali con materie prime offerte dal bosco. Un luogo incantevole, che lascia letteralmente a bocca aperta sia grandi che piccini.

#5 La Valsugana in mountain bike

In Valsugana tutti gli appassionati di mountain bike possono trovare una pista ciclabile di oltre 50 km che consente di ammirare panorami unici; questa tratta può essere percorsa da tutta la famiglia, poiché pianeggiante e adatta anche ai meno esperti. Oppure, per chi ama escursioni in mountainbike o bici elettrica ci sono molti itinerari su strade forestali o sentieri tra i boschi e ruscelli, basta solo scegliere il livello di difficoltà.