La Costiera Amalfitana è da sempre amatissima dai vip italiani e stranieri. Quest’anno Nerano è stata la meta preferita da molti di loro, in particolare una location che offre una vista mozzafiato e delle prelibatezze uniche. Scoprite di che luogo si tratta e di chi stiamo parlando.

L’estate 2021 ha portato in Italia tantissimi famosi vip internazionali, in un luogo in particolare: la Costiera Amalfitana e Sorrentina, una delle zone più gettonate dai turisti che amano viaggiare nel nostro Paese.

Una località in particolare è stata visitata in questi mesi estivi da molte celebrità, ovvero Nerano, frazione di Massa Lubrense, famosa per il suo mare cristallino e per il cibo di ottima qualità. Vediamo quest’estate chi è stato avvistato lì, ma in un posto in particolare.

I vip a Nerano, tutti pazzi per il ristorante Lo Scoglio

Nerano è famosa non solo per il mare stupendo e le spiagge mozzafiato, ma anche per “gli spaghetti alla Nerano”, piatto tipico realizzato con gli spaghetti, le zucchine e il provolone del monaco. Ecco perché moltissimi vip si fiondano qui, per assaggiare questa prelibatezza al ristorante Lo Scoglio, uno dei più famosi della zona.

Qui tantissimi personaggi famosi vengono anche da oltreoceano per poter assaggiare i piatti del posto, un hotel-ristorante nato negli anni Cinquanta e oggi conosciuto in tutto il mondo.

L’albergo è meraviglioso con le terrazze che guardano al mare, mentre il ristorante propone i piatti della tradizione locale, pesce, verdure di stagione, prelibatezze del territorio, tutto rivisitato in maniera anche molto elegante.

Da queste parti, quindi, passano spesso molti vip, in particolare quest’anno hanno mangiato qui l’ex-calciatore David Beckham, Elisabetta Gregoraci, Albano Carrisi, Chiara Maci, Alessandro Del Piero, l’attore di Hollywood Stanley Tucci e tantissimi altri.

Ma la coppia che tutti al momento seguono e sperano di vedere in Italia sono Jennifer Lopez e Ben Affleck, amati da milioni di fan in tutto il mondo. Dopo essersi goduti una vacanza a Positano, a Capri e tra le bellezze della Costiera, sono andati a godersi un bel pranzo proprio a Nerano.

Nerano, piccola perla della Costiera Sorrentina

Tutti i vip amano tantissimo Nerano, piccolo gioiello tra la Costiera Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Un piccolo e incantevole borgo marinaro, che negli ultimi anni sta diventando sempre più gettonato per chi ama questa zona del nostro Paese. Situata vicino alla punta isolata e battuta dal vento della Penisola Sorrentina, Nerano è circondata da una delle zone più incontaminate e meravigliose della Costiera.

Qui c’è, infatti, un paesaggio di scogliere rocciose, antichi uliveti e intense bellezze naturali. Non lontano da Punta Campanella, il faro che segna la punta estrema della penisola, Nerano è un minuscolo paesino incastonato tra le montagne, che si affaccia su un grazioso porticciolo sottostante. Nonostante la sua suggestiva cornice, ciò che attira la maggior parte dei visitatori a Nerano è il borgo marinaro di Marina del Cantone.

Proprio in questa piccola frazione c’è una spiaggia di ciottoli dal mare cristallino, un piccolo paradiso, con tanti lidi dove poter fittare un ombrellone e un lettino.

Gli amanti della natura potranno, inoltre, esplorare la bellezza incontaminata delle montagne che circondano Nerano. Una delle passeggiate più belle parte dal paese di Nerano e conduce alla splendida Baia di Ieranto, attraversando gli uliveti che si pensa siano stati piantati dagli antichi greci che colonizzavano l’area. Il sentiero scende alla Baia di Ieranto, un’area protetta della Costiera Amalfitana, che offre viste spettacolari sulla costa e sui famosi Faraglioni di Capri.