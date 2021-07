Le offerte Ryanair per viaggiare ad agosto: voli low cost per le vacanze. Occasioni da prendere al volo.

Arrivano da Ryanair nuove offerte di voli low cost per viaggiare ad agosto e fino a ottobre. Nuove occasioni di viaggio per la stagione estiva aerea. Se non avete ancora prenotato il vostro viaggio per le vacanze estive è arrivato il momento di farlo.

La nuova promozione di Ryanair mette a disposizione uno sconto di 30% sui posti, con biglietti in offerta dai 5 agli 8 euro. Tariffe super low cost di cui approfittare subito e da prenotare entro il 28 luglio. Avete ancora qualche giorno di tempo per scegliere il vostro viaggio ma affrettatevi perché queste offerte vanno a ruba.

Molti voli in offerta sono per destinazioni in Europa, se decidete di viaggiare all’estero vi ricordiamo le raccomandazioni della Farnesina sui rischi di rimanere bloccati in quarantena in un altro Paese a causa della pandemia. I contagi, infatti, sono in aumento in tutta Europa a causa della variante Delta e non pochi sono stati i disagi che i viaggiatori hanno incontrato nel loro viaggio.

Offerte Ryanair per agosto: voli low cost per le vacanze fino a ottobre

Da non perdere le nuove offerte di Ryanair per volare durante la stagione estiva aerea da agosto a ottobre. L’offerta prevede uno sconto sul 30% del biglietto, con tanti voli per mete in Italia e all’estero. Dovete affrettarvi, però, perché l’offerta dura solo pochi giorni e i biglietti scontati vanno acquistati entro il 28 luglio prossimo.

Come sempre, Ryanair permette il cambio di volo senza il pagamento di penali o supplementi con l’opzione “Zero spese di modifica“. Le modifiche alla prenotazione, tuttavia, devono essere fatte almeno 7 giorni prima della partenza. Non saranno addebitate spese se non la differenza tariffaria tra vecchio e nuovo volo, nel caso in cui quest’ultimo fosse più costoso.

All’opzione per il cambio di volo così come alla nuova promozione Ryanair si applicano i termini e le condizioni. Ricordiamo che l’offerta con sconto del 30% va prenotata entro il 28 luglio 2021 ed è valida per viaggiare dal 1° agosto al 31 ottobre 2021. Qui di seguito alcuni dei principali voli in offerta.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo, principale base di Ryanair in Italia, partono i seguenti voli scontati: uno da 4,99 euro per Zagabria; voli da 7,69 euro per Londra (Stansted), Sofia, Timisoara e Vienna. Quindi i voli da 7,99 euro per Comiso e Lamezia Terme; voli da 9,09 euro per Danzica, Oradea, Suceava. Poi i voli da 9,99 euro per Alghero, Atene, Bari, Belfast City, Belfast International, Bridnisi, Bristol, Bucarest (Otopeni), Corfù, Crotone, East Midlands, Edimburgo, Katowice, Kiev, Lappeenranta, Manchester, Nis e Pescara.

Da Milano Malpensa sono in offerta voli da 4,99 euro diretti a Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme e Palermo. Da 7,69 euro i voli per Londra (Stansted) e Vienna. Poi, i voli da 9,99 euro per Alghero, Cagliari, Comiso, Corfù, Dublino, Heraklion (Creta), Santorini e Zante.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino partono due voli da 4,99 euro per Catania e Liverpool. Poi un volo da 7,69 euro per Vienna e i voli da 7,99 euro diretti a Bari e Brindisi. Quini i voli da 9,99 euro per Corfù, Heraklion (Creta), Kiev e Palermo. Quindi, i voli da 12,99 euro per Barcellona (El Prat), Bruxelles (Zaventem) e Odessa International.

Dallo scalo di Roma Ciampino partono un volo scontato a 4,69 euro per Zagabria e uno a 7,69 euro per Vienna. In offerta a 8,99 euro un volo diretto a Londra (Stansted). Poi un volo da 9,09 euro per Suceava e i voli da 9,99 euro per Cagliari, Corfù, East Midlands, Edimburgo, Manchester, Sofia e Trapani. Due voli a 11,89 euro sono diretti a Bucarest (Otopeni) e Marsiglia.

Dall’aeroporto di Bologna partono due voli da 4,99 euro per Bari e Catania. Un volo da 7,99 euro per Comiso. Quindi i voli da 9,09 euro per Marsiglia, Oradea e Vienna. Infine, i voli da 9,99 euro per Alghero, Billund, Brindisi, Cagliari, Crotone, Katowice, Lamezia Terme, Londra (Luton), Londra (Stansted), Manchester, Palermo, Sibiu, Sofia e Trapani.

