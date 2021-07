I 100 luoghi più belli al mondo secondo Time, c’è anche l’Italia

I 100 luoghi più belli al mondo secondo la rivista Time, c’è anche l’Italia. Tra meraviglie naturali e innovazione.

La rivista americana Time ha pubblicato il suo elenco The World’s Greatest Places of 2021, i luoghi più belli del mondo 2021, un elenco di 100 destinazioni di viaggio tutte da scoprire, pandemia permettendo. Tra i luoghi più belli da visitare quest’anno c’è anche l’Italia con più di una meta di viaggio. Scopriamo i 100 luoghi più belli del mondo e come sono stati scelti.

Leggi anche –> Il turismo spaziale ha inizio: si vola nel futuro!

I 100 luoghi più belli al mondo secondo la rivista Time

L’elenco delle 100 destinazioni straordinarie da esplorare nel 2021, secondo la rivista americana Time, è stato redatto tenendo conto non solo della bellezza dei luoghi ma anche della loro capacità di sapersi adattare alle situazioni straordinarie, come la pandemia, e di sapersi reinventare.

Il settore dei viaggi, del turismo e dell’accoglienza è stato uno dei più duramente colpiti dalla pandemia. Con la lista The World’s Greatest Places of 2021, la rivista Time ha voluto rendere omaggio a tutte le persone e le imprese di questo settore che si sono trovate di fronte a sfide enormi e in circostanze straordinarie hanno saputo adattarsi, costruire e innovare. Un faro puntato sull’ingegno, la creatività, la rivitalizzazione la riapertura di numerose destinazioni di viaggio in tutto il mondo.

Tra questo genere di iniziative che hanno premiato l’Italia e la Toscana in particolare si colloca “Uffizi diffusi“, il progetto lanciato a inizio anno per creare una sinergia tra museo e territorio. L’obiettivo è la realizzazione di un museo diffuso su scala regionale, per rivitalizzare monumenti e centri culturali fuori dai grandi centri come Firenze e per un loro recupero reale con un forte legame con il territorio.

Altre destinazioni di viaggio italiane sono state incluse nel prestigioso elenco di Time, scopriamole.

Leggi anche –> Queste sono le 10 città dove si vive meglio al mondo. E l’Italia?

Le 100 destinazioni di viaggio straordinarie da visitare nel 2021

Sebbene non tutte delle bellissime 100 destinazioni di viaggio segnalate da Time potranno essere visitate quest’anno, a causa della pandemia, l’elenco di The World’s Greatest Places of 2021 è una lista dei sogni e di luoghi da segnare in agenda per i viaggi in futuro.

Queste mete offrono ognuna caratteristiche particolari ed esperienze uniche. Oltre alla loro bellezza, Time ha valutato anche gli eventi eccezionali e le attrazioni e i programmi innovativi avviati. Così, se come abbiamo detto è stata inclusa la Toscana, grazie al progetto degli “Uffizi diffusi”, nell’elenco è stata inclusa la splendida cittadina portoghese di Arouca per il suo ponte pedonale sospeso più lungo al mondo e l’Antartide per la rara eclissi totale di Sole che sarà il 4 dicembre prossimo.

Tutti i 100 luoghi più belli del mondo secondo Time (in ordine alfabetico).

Accra, Ghana

Antartide

Arouca, Portogallo

Atene, Grecia

Bangkok, Thailandia

Bath, Inghilterra, Regno Unito

Pechino, Cina

Belize

Isola di Benguerra, Mozambico

Berlino, Germania

Big Sky, Montana, Stati Uniti

Bodrum, Tuschia

Cáceres, Spagna

Il Cairo, Egitto

Cannes, Francia

Parco Nazionale di Chimanimani, Mozambico

Christchurch, Nuova Zelanda

Coimbra, Potogallo

Costa Rica

Denver, Colorado, Stati Uniti

Costa di Desaru, Malesia

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Edimburgo, Scozia, Regno Unito

Isole Faroe, Danimarca

Gold Coast, Australia

Göteborg, Svezia

Desing District, Londra. Regno Unito

Grenada, Caraibi

Gyeongju, Corea del Sud

Hanoi, Vietnam

Helsinki, Finlandia

Ho Chi Minh City, Vietnam

Hokkaido, Giappone

Houston, Texas, Stati Uniti

Valle del fiume Hudson

Valle dell’Hudson, Stato di New York, USA

Indianapolis, Indiana, USA

Isola di Hawaii, Hawaii, USA

Jaipur, India

Jasper, Alberta, Canada

José Ignacio, Uruguay

Khao Yai National Park, Thailandia

Kruger National Park, Sudafrica

KwaZulu-Natal, Sudafrica

La Paz, Messico

Lago di Hôvsgôl, Mongolia

Lago Kivu, Ruanda

Las Vegas, Nevada, USA

Lijiang, Cina

Lubiana, Slovenia

Valle della Loira, Francia

Los Angeles, California, USA

Madrid, Spagna

Isole Maldive

Marrakech, Marocco

Memphis, Tennessee, USA

Mendoza, Argentina

Napa Valley, California, USA

Deserto del Negev, Israele

New Orleans, Louisiana, USA

New River Gorge National Park and Preserve, West Virginia, USA

New York City, USA

Goa Nord, India

Northland, Nuova Zelanda

Nuuk, Groenlandia

Odense, Danimarca

Delta dell’Okavango, Botswana

Orlando, Florida, USA

Osaka, Giappone

Oslo, Norvegia

Parigi, Francia

Parco nazionale Torres del Paine, Cile

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Phu Quoc, Vietnam

Puerto Escondido, Messico

Quito, Ecuador

Reykjavik, Islanda

Santa Fe, New Messico

Santiago de Compostela, Spagna

São Vicente, Capo Verde

Sarasota, Florida, USA

Savannah, Georgia, USA

Seattle, Washington, USA

Siargao, Filippine

Sicilia , Italia

, Italia Siem Reap, Cambogia

Singapore

Carpazi Meridionali o Alpi Transilvaniche, Romania

St. Louis Missouri

Sydney, Australia

Taipei, Taiwan

Talkeetna, Alaska, USA

Tallinn, Estonia

Tokyo, Giappone

Toscana , Italia

, Italia Salar de Uyuni, Bolivia

Venezia , Italia

, Italia Virgin Gorda, Isole Vergini Britanniche

Riserva della Biosfera di Dan, Giordania

Winnipeg, Manitoba, Canada

Zurigo, Svizzera

Per ulteriori informazioni su the World’s Greatest Places 2021: time.com/collection/worlds-greatest-places-2021

Leggi anche –> Laghi vulcanici più spettacolari al mondo