Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si godono le vacanze estive nell’isola di Ponza, una delle più romantiche.

Maria Elena Boschi e il suo fidanzato, Giulio Berruti, sono in vacanza. Come molti vip in questa estate 2021 hanno deciso di fare un viaggio in yacht visitando alcune delle località più belle ed interessanti della nostra Italia, come l’isola di Ponza. La coppia, che ormai non si nasconde più, è stata paparazzata, e avvistata in teneri momenti d’amore. Adesso, sui social di Berruti, ci sembra di capire che dal mare i due siano passati ad un po’ di relax in montagna, ma ancora non sappiamo dove!

Dove si sono diretti per le vacanze Maria Elena Boschi e Giulio Berruti?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, come riporta Velvet Gossip, sono stati quindi avvistati in atteggiamenti molto affettuosi a bordo di uno yacht nei pressi dell’Isola di Ponza. La loro storia d’amore è ormai arrivata al secondo anno di felicità e ci sono anche già state le presentazioni delle famiglie. La Boschi e Berruti sono talmente innamorati che, durante un’intervista a Verissimo, non solo avevano già iniziato a parlare di matrimonio. Ma per di più si vocifera già di allargare la famiglia.

Come mai hanno scelto l’isola di Ponza?

Come mai Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno scelto proprio l’isola di Ponza? In realtà per gli amanti dei viaggi in barca questa è la destinazione perfetta in quanto la maggior parte delle spiagge si raggiunge proprio dal mare! Il litorale è quasi tutto libero e le calette sono di una bellezza incredibile. Il mare trasparente ha un colore incredibile che va dal verde al turchese. Il tutto protetto da macchie verde brillante di vegetazione mediterranea.

Le spiagge più belle di Ponza

La spiaggia più famosa di Ponza è quasi sicuramente Chiaia di Luna, il cui nome è già piuttosto chiaro e ci spiega bene perché questa località è al top. La falesia alle spalle della baia è infatti talmente bianca e luminosa che sembra quasi la luna! Una delle poche spiagge di sabbia invece è Cala Feola: si raggiunge con una passeggiata dal porto ed è perfettamente inserita in un paesaggio mozzafiato con tanto di piscine naturali, bar e ristoranti dove rilassarsi al 100%.

Non potete poi perdervi Cala del Core, questa spiaggia sull’isola di Ponza è super romantica perché si è creato una sorta di cuore per via di una risalita di magma anomala nella roccia.