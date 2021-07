Dopo giorni di caos professionale, Barbara D’Urso ha deciso di concedersi giorni spensierati nella bellissima cornice della Costiera Amalfitana, mostrando a tutti i suoi fan quanto ama scatenarsi e vivere momenti felici insieme ai suoi amici.

Una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, Barbara D’Urso è tornata nella sua terra, in Costiera Amalfitana per trascorrere alcuni giorni in occasione del matrimonio di due cari amici.

In queste ore, infatti, ci sta deliziando con innumerevoli post e stories della sua vacanza, per la precisione a Vietri sul Mare, grazioso paesino della zona, dove è stata in compagnia di amici vip scatenandosi e mostrando sempre di più la gioia che la contraddistingue.

Barbara D’Urso scatenata per i suoi fan

L’estate tira fuori il meglio di tutti, anche di Barbara D’Urso, frizzante già nei suoi programmi tv ma ancora più gioiosa in vacanza in Costiera Amalfitana. La showgirl, infatti, proprio in questi giorni si trova nella Divina terra in provincia di Salerno, con la precisione a Vietri sul Mare.

Tra limoni, panorami mozzafiato e tanti amici, Barbara si sta godendo questi giorni di luglio, in una terra a lei molto cara, visto che è veracemente campana. Tra giri in barca e cene prelibate organizzate dall’amico Enzo Miccio, la conduttrice si sta proprio scatenando facendo divertire tantissimo i fan.

Proprio ieri sera, infatti, Barbara D’Urso ha improvvisato un balletto sulle note di “Beat it” di Michael Jackson proprio in riva al mare, precisamente dopo una cena tra i sapori della tradizione al Ristorante la Torretta di Cetara, uno spettacolo per gli occhi e per il palato.

Libera e felice, insieme alla sua cerchia di amici intimi, Barbara mostra tutta la sua gioia, che non potrebbe essere altrimenti in una location così meravigliosa.

I luoghi delle vacanze di Barbara D’Urso

Il profilo Instagram di Barbara D’Urso ci sta facendo proprio sognare in questi giorni, soprattutto per i luoghi che mostra ogni giorno a tutti i suoi follower.

La Costiera Amalfitana è un gioiello del nostro Paese e Barbara lo sa bene, visto che sta trascorrendo parte della sua estate 2021 proprio lì. Una meta imperdibile per chi ama conoscere le bellezze italiane, una costa che non ha eguali e che non offre solo un mare spettacolare, ma vere e proprie esperienze sensoriali.

Dalla natura, al cibo, al divertimento: tutto questo è la Costiera Amalfitana, dove tantissimi vip, oltre Barbara D’Urso, amano trascorrere momenti di relax.

Partendo da Vietri sul Mare, di cui potete leggere nel nostro articolo Vietri Sul Mare, ecco cosa non sapete di questo angolo di paradiso, si passa per il piccolo borgo di pescatori Cetara, famoso soprattutto per i suoi piatti tipici come le alici e il tonno, andando avanti poi per Atrani, Maiori, Minori arrivando ad Amalfi, Ravello e Positano. In tutti questi luoghi, si respira un’aria speciale, un’atmosfera da sogno, come se ci si trovasse in un dipinto.

Colori, sapori, odori e un mare spettacolare accompagnano le vacanze dei turisti, che restano abbagliati dalla bellezza che trovano qui. Una location esclusiva, che è stata descritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO come

“eccezionale esempio di paesaggio mediterraneo, con eccezionali valori paesaggistici culturali e naturali derivanti dalla sua drammatica topografia ed evoluzione storica”.

Insomma, un posto unico che non si può non visitare almeno una volta nella vita! Di seguito vi lasciamo un paio di articoli che vi aiuteranno a conoscere meglio la zona e vi consiglieranno cosa fare in Costiera Amalfitana.

