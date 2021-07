La cantante Emma Marrone posta un video sul suo primo volo dopo due anni e rivela che ha paura di volare

Prendere un aereo mette pensiero a molti e in parecchi, durante il volo, stringono i denti e chiudono gli occhi aspettando il momento liberatorio dell’atterraggio. E’ stato così anche per la cantante Emma Marrone che ha postato su instagram un video che la ritrae terrorizzata durante un volo aereo. La cantante salentina ha rivelato sui social che non prendeva un aereo da due anni ed ha ricevuto la comprensione dei fan.

Emma Marrone in aereo: il video del panico

Sul palco ha una grinta inesauribile, ma in aereo decisamente un po’ meno. E non è certo la sola Emma Marrone ad avere paura di volare: il panico da aereo è infatti molto diffuso. Le soluzioni per superarla sono diverse e uno degli approcci è prendere spesso l’aereo. Più si vola infatti, più si conosce il mezzo e più diventa routinario, meno spaventa.

La pandemia ha però interrotto i viaggi e di conseguenza tornare a volare può essere choccante. Come lo è stato per la cantante salentina che sui social prima di salire in aereo ha rivelato: “non prendevo un aereo da due anni. Chi mi conosce, sa”.

Poi ad accompagnare il video che la vede impaurita stringere i denti e chiudere gli occhi, senza nemmeno il coraggio di guardare fuori dal finestrino la frase: musica cosa non si fa per te.

Dove va Emma Marrone: il festival in Puglia

Ma dove andava Emma Marrone tanto di corsa? L’ex di Amici ha preso un aereo privato per volare nella sua Puglia – la cantante vive fra Roma e Milano – per partecipare allo show in onda su Italia 1 Battiti Live condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che si sta registrando in questi giorni.

Il festival musicale di Radio Norba Battiti Live si svolge in una delle location più belle d’Italia il Castello Aragonese di Otranto. Ma questo non è l’unico palco e l’unica piazza su cui si esibiscono i cantanti. Il Festival è itinerante e ci sono performance che si svolgono on the road, in altre località pugliesi. Ad esempio Annalisa canta da Le Grottaglie, J-Ax da Barletta e La rappresentante di lista da Giovinazzo.

Un’occasione dunque per ascoltare musica e vedere diversi posti dell’incredibile Puglia. Regione raggiungibile non solo in aereo, ma anche comodamente in treno e in pullman! Vedremo se Emma Marrone deciderà di tornare a casa in aereo e se il ritorno sarà più tranquillo!