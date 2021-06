Ryanair offerta record: a luglio si vola con soli 5 euro

Super offerta per volare low cost con Ryanair: a luglio con soli 5 euro partite per una destinazione da sogno. Ma solo se prenotate entro la mezzanotte di oggi.

Se ancora non avete prenotato le vacanze e le ferie per questa estate 2021 non disperate! Ci sono moltissime offerte, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei, da poter sfruttare! Un esempio?

Ryanair ha lanciato un’offerta lancio valida fino alla mezzanotte di oggi, 30 giugno, che vi permette di viaggiare dal 01/07/21 al 31/07/21 a soli cinque euro! Ma non solo. Accanto a questa incredibile offerta si può anche sfruttare l’opzione Zero Spese di Modifica, a patto che si cambi qualcosa nel volo almeno 7 giorni prima della partenza.

Offert Ryanair da Milano: dove si vola con 5 euro?

Ma entriamo nel vivo delle offerte perché questi voli a 5 euro solo andata sono qualcosa di meraviglioso e super economico. Perfetto per un po’ di relax e di riposo last minute! Ryanair offre così da Milano Bergamo dei voli a 4,99 euro per Bari, Cagliari, Pescara e Trapani. Ma non mancano le offerte per volare anche all’estero, sempre a queste mini cifre: Barcellona, Berlino, Amburgo, Budapest, Dublino, Edimburgo, Faro… E non mancano le destinazioni spagnole come Madrid, Minorca, Santander, Valencia. Se invece partiamo da Malpensa potremo raggiungere Alghero, Barcellona, Cagliari, Creta, Kalamata, Madrid, Palma, Porto… tutte destinazioni perfette per una vacanza estiva senza spendere troppo!

I voli low cost da Roma

Da Roma Ciampino invece con cinque euro possiamo raggiungere Budapest, Dublino, Dusseldorf, Lisbona, Londra, Madrid, Marsiglia, Vienna, Zagreb. Da Fiumicino invece voliamo a 5 euro con Ryanair verso Bari, Catania o Alicante.

Tutte le altre offerte per volare a 5 euro

Oltre a questi due grandi hub ci sono moltissime altre destinazioni sempre a 5 euro. Da Bari possiamo volare a Genova, Cagliari o Alghero, Venezia, Dublino, Kos, Zacinto e Malta. Invece da Bologna ci sono voli a 5 euro di Ryanair per Amman in Giordania, Atene, Chania, Lisbona, Minorca, Madrid, Siviglia e Salonicco. Altro aeroporto ben fornito per i voli con Ryanair è Torino che grazie a questa offerta vi permetterà di raggiungere – tra le altre – destinazioni come Corfù, Chania, Palma o Rodi sempre spendendo solo cinque euro all’andata.

Insomma, noi vi abbiamo elencato solo alcune delle destinazioni e delle rotte su cui trovare lo sconto per questa offerta Ryanair valida solo per oggi. Ora tocca a voi scegliere qual è la meta che più fa per voi e partire!