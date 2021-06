Fabrizio Moro: l’ultimo DPCM lo permette e i fan non vedono l’ora

Grazie all’ultimo DPCM che permette di aumentare la capienza per concerti e spettacoli arrivano nuovi biglietti per i concerti di Fabrizio Moro.

Estate, tempo di festival, di concerti e di divertimento all’aperto. Anche oggi? Nonostante la pandemia e la paura della variante Delta? Pare di sì e grazie all’ultimo DPCM Fabrizio Moro ha potuto mettere in vendita nuovi biglietti per le date del suo tour “Canzoni Nella Stanza”. Una bella notizia, arrivata da poco, e che i fan aspettavano con ansia per poter tornare a cantare live brani come Portami Via e Pensa.

Aumento della capienza live: tornano i biglietti di Fabrizio Moro

L’ultimo DPCM, complice l’avanzata della campagna vaccinale e la diminuzione costante del numero dei contagi, prevede un aumento della capienza consentita per concerti ed esibizioni dal vivo. Così il tour di Fabrizio Moro, Canzoni Nella Stanza, torna ad essere accessibile con nuovi biglietti per le date live a Roma previste a luglio.

“Tra pochi giorni si parte con “Canzoni nella stanza – Percorso unplugged 2021” – scrive Fabrizio Moro sul suo profilo Instagam – @friendsandpartners ha comunicato che in seguito all’aumento della capienza, consentita dalle disposizioni previste nell’ultimo Dpcm, sono disponibili nuovi biglietti per le date di Roma, li trovate al link nelle stories. Ci vediamo in giro. Fab“.

Un messaggio serio, quasi telegrafico, ma che ha scatenato la gioia dei fan che non avevano potuto acquistare un biglietto per vedere dal vivo il loro cantante preferito.



Cosa sappiamo sul tour Canzoni Nella Stanza

Come sarà il tour di Fabrizio Moro? Come capiamo già del nome sarà un repertorio classico dell’artista, ma eseguito in veste acustica. Sul palco con lui, infatti, troveremo Danilo Molinari alla chitarra e al pianoforte Claudio Junior Bielli.

Le date del tour

A oggi le date dei live di Fabrizio Moro sono:

02 luglio Roma – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

03 luglio Roma – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

04 luglio Roma – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

09 luglio Milano – Carroponte

10 luglio Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

12 luglio Torino – Stupinigi Sonic Park di Nichelino

23 luglio – Area Convento di San Francesco di Morrovalle (MC)

05 agosto Messina– Teatro Antico di Taormina

10 agosto Lucca – Villa Bertelli di Forte dei Marmi

27 agosto Forlì– IMAGINACTION, Piazza Saffi

Ora avete tutte le informazioni utili per prenotare e acquistare il vostro biglietto per il prossimo concerto di Fabrizio Moro in tour. Non sentite profumo di libertà estrema?