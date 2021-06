Variante Delta in Italia: le uniche due regioni in cui non è stata registrata

Quali sono le regioni italiane in cui la variante Delta ancora non è comparsa e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

L’Italia corre con la campagna vaccinale. Si corre alla ricerca di tutti coloro che ancora non hanno ricevuto la prima dose, soprattutto ora che la variante Delta – ex indiana – del Coronavirus sta spaventando il mondo intero.

Prima l’Inghilterra, poi Israele. Ora questa variante sta dominando e la paura che ci possa essere una quarta ondata ad ottobre è alta, soprattutto se le persone continuano a rifiutarsi di ricevere l’unica arma – a detta dei medici – che abbiamo, ossia il vaccino. Anche in Italia la variante Delta sta iniziando a far registrare i primi casi, tranne in due regioni.

La paura dell’aumento di casi della variante Delta del Coronavirus

La paura è che la variante Delta del Coronavirus possa diventare quella prevalente già ad agosto ed essere la miccia per la tanto temuta quarta ondata. Per questo motivo i medici e i virologi spingono per velocizzare la campagna vaccinale. Con due dosi, infatti, la protezione anche da questa variante di Covid-19 pare essere abbastanza forte da evitare ricoveri ospedalieri e da causare solo forme lievi in caso di infezione.

Dove non è ancora arrivata?

I contagi da Coronavirus, nello specifico da variante Delta ci sono ormai in tutte le regioni del nostro paese, tranne in due. Per ora Basilicata e Valle D’Aosta, secondo quanto riportano i media locali, sono le uniche aree in cui non è stata registrata ancora questa variante. Resta di cruciale importanza però limitare la diffusione di questa mutazione che sembra essere molto più contagiosa delle precedente anche tramite il tracciamento. Tuttavia i vaccini sembrano essere l’unica vera arma da sfruttare per vincere questa battaglia.

Si aspettano comunque ulteriori dati in merito alla diffusione della variante Delta del Coronavirus nei prossimi giorni anche se sono molti i medici e i virologi che sospettano che i numeri aumenteranno notevolmente nei prossimi giorni.