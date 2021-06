Tutti gli innamorati sono i benvenuti a Centola, un grazioso borgo del Cilento, dove c’è l’obbligo di baciarsi prima di entrare nel suggestivo Castello di San Sergio. Vi raccontiamo questa particolare iniziativa.

Una vacanza fuori dagli schemi a Centola, soprattutto per chi crede ancora nell’amore. Proprio qui, infatti, all’ingresso del Castello di San Sergio, di fronte a un panorama meraviglioso, tutte le coppie hanno l’obbligo di baciarsi.

Proprio così dice un cartello messo lì apposta per accogliere le coppie che decidono di soggiornare in questo luogo regale, un posto unico nel suo genere a due passi dalle mete più belle del Cilento.

Obbligo di baciarsi per tutti gli innamorati a Centola

Una vera e propria favola si può vivere al Castello di San Sergio, a Centola, arroccato su una montagna con una splendida vista sul mare di Palinuro.

Qui, da un’idea del giovane imprenditore locale Vincenzo Mazzeo, c’è un cartello poco prima dell’ingresso alla struttura che obbliga tutte le coppie a scambiarsi un bacio, nella romantica cornice che li accoglie. Come ha raccontato a Repubblica, Mazzeo ha deciso di mettere questo particolare segnare per invitare tutti all’amore, contro qualsiasi forma di pregiudizio.

“L’idea è nata su ispirazioni del borgo di Trentinara dove è già stato installato un cartello come questo – racconta Mazzeo – e vuole essere un invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio. Vorremmo che il nostro castello fosse ricordato in tutto il mondo come il castello dell’amore”.

Una romantica iniziativa, che accoglie al meglio tutti quelli che decidono di alloggiare in questo particolare Bed & Breakfast, una dimora storica unica nel suo genere.

Il Castello di San Sergio, una prestigiosa dimora feudale

Situato nel cuore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, questo B&B è stato ricavato in questa dimora feudale di origini quattrocentesche molto suggestiva. Gli interni conservano l’atmosfera originale, elegante, con mobili d’epoca, soffitti dalle imponenti travi in legno e letti in ferro battuto con decorazioni tipiche della tradizione locale.

Un dono architettonico, che arriva da un’eredità storica e rilevato dalla famiglia De Augostinis, che ne ha fatto un gioiello di ricettività turistica. Un posto esclusivo, che affaccia sul mare stupendo di Palinuro, piccola frazione di Centola molto frequentata da turisti di tutto il mondo.

Inoltre, la sua posizione permette facilmente di raggiungere numerosi posti meravigliosi del Cilento, come la spiaggia di Cala Bianca, le spiagge del Mingardo, il sentiero dei Fortini e Torri per chi ama il trekking, e tutta la costa del golfo di Palinuro.

