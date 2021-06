By

Gelato estate 2021: i gusti di tendenza quest’anno. Cosa bisogna sapere.

Nel pieno dell’estate e con il gran caldo, non c’è niente di meglio di un buon gelato. Quello artigianale è il più ricco, gustoso e morbido, con i suoi gusti infiniti. Dal cioccolato alla frutta, dal dolce al salato, oggi il gelato è un vero e proprio prodotto gourmet, con tante sfumature di sapore e combinazioni raffinate.

Accanto ai gusti classici, i maestri gelatieri ne inventano sempre di nuovi. C’è anche la gelateria con 900 gusti diversi. Non è proprio dietro l’angolo ma potrebbe essere la prossima meta di viaggio, quando si potrà tornare a viaggiare liberamente in giro per il mondo.

Qui, invece, vi segnaliamo i gusti di tendenza del gelato dell’estate 2021, secondo l’Osservatorio Sigep (Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Ieg – Italian Exhibition Group, leader mondiale, dal 22 al 26 gennaio 2022 alla Fiera di Rimini con un’edizione dal vivo che si annuncia già un successo). Ecco quali sono.

Leggi anche –> Ecco il re del gelato: dove mangiare il gelato più buono d’Italia

Gelato estate 2021: i gusti di tendenza

Sarà un gelato dai gusti naturali ma anche originali quello dell’estate 2021. Le proposte di quest’anno sono di ingredienti naturali, che seguono la tradizione e i ritmi della natura, con una particolare attenzione alla sostenibilità della loro produzione.

Caratteristica di quest’anno saranno le essenze e i gusti a base di fiori, per una proposta naturale allo stesso tempo elegante. Non mancheranno, tuttavia, i gusti gourmet che combinano sapori in modo sperimentale e curioso.

Tra i gusti innovativi del gelato dell’estate 2021, naturali e saporiti, si segnalano il gusto al tarassaco variegato al papavero, proposto da Giancarlo Timballo, Maestro friulano, presidente della Coppa del Mondo di Gelateria.

Altri gusti da assaggiare sono la mandorla grezza, che divide il podio con il pistacchio e la massa di cacao, per Eugenio Morrone, Maestro calabrese trapiantato a Roma, incoronato campione del mondo di gelateria al Sigep del 2020.

I gusti innovativi

Su tutti, però, i gusti da non perdere questa estate, già molto calda, sono quelli creati dall’unione gelato-cocktail. Tra questi, si segnalano il Frozen Americano al caffè, lo Sgroppino Mediterraneo al profumo di bergamotto e il Tiramisù Colada, proposti da Mattia Pastori, mixologist e imprenditore nel beverage.

Da assaggiare anche la combinazione con i lievitati. Sonia Balacchi, riminese e già Campionessa Mondiale di Pasticceria al Sigep, propone il “Natura Sandwich“, interamente realizzato con ingredienti prodotti dall’azienda agricola di famiglia da energia rinnovabile. Ne esistono diversi tipi: il Natura Sandwich Gold, con pane biscotto all’albicocca, arancio e zafferano ripieno di gelato Kefir mango, ananas, maca e zenzero candito; il Natura Sandwich Purple, con pane biscotto ai frutti di bosco ripieno di gelato Kefir uva rossa, barbabietola, carota nera e bacche di goji; il Natura Sandwich Green, senza lattosio e vegano, con pane biscotto al limone e banane con ripieno di sorbetto al kiwi, avocado, mela e moringa.

Insomma, tutti gusti da assaggiare assolutamente.

Leggi anche –> Sapete dove si mangia il gelato più buono del mondo? E non è come pensate!