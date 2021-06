L’estate italiana è ufficialmente iniziata e anche tanti vip internazionali hanno deciso di godere delle nostre bellezze, venendo in vacanza in Italia. Scopriamo chi sono e soprattutto qual è la regione che molti preferiscono per trascorrere le loro vacanze.

Per i divi di Hollywood le vacanze in Italia sono già iniziate, infatti il nostro Paese è già meta di tanti vip americani, che si sa da sempre amano la dolce vita italiana e trascorrono le loro vacanze nelle nostre regioni.

Grazie al Green Pass vaccinale finalmente è possibile viaggiare da una nazione all’altra senza problemi, così tanti nomi importanti del jet set americano hanno deciso di passare le prime vacanze estive qui in Italia. Vi sveliamo chi sono e dove hanno deciso di trascorrere i loro momenti di relax.

Da Orlando Bloom e Katy Perry a Anthony Hopkins, tutti i vip in Italia

Sono tantissimi i vip che hanno scelto giugno 2021 per trascorrere una vacanza in Italia, e i social sono pieni di foto e video di avvistamenti vari.

I più fotografati sono sicuramente Orlando Bloom e Katy Perry, una delle coppie più amate degli ultimi anni, che hanno deciso di trascorrere dei romantici giorni a Venezia, tra le lagune e le strade della città, alloggiando in alberghi lussuosi e mangiando nei migliori ristoranti della Serenissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom)

Anche il cantante degli U2, Bono Vox, ama molto l’Italia e quest’anno ha deciso di rilassarsi tra Toscana e Liguria, sullo yacht di The Edge, chitarrista della band. Entrambi stanno trascorrendo le loro vacanze in Italia con le loro famiglie, godendosi il mare e le bellezze naturali della costa, da Porto Venere fino all’isola di Palmaria.

Un altro veterano che ama il nostro Paese è George Clooney, che è tornato nella sua bellissima dimora a Laglio sul Lago di Como. Dopo un anno e mezzo d’assenza causa pandemia, la famiglia Clooney torna a Villa Oleandro, con i loro gemelli Ella e Alexander. Tutti i fan tengono gli occhi ben aperti, visto che la coppia sembra voler restare tutta l’estate e, probabilmente, saranno tanti gli amici vip che verranno a trovarli.

Ecco la regione più amata dai vip americani: l’Umbria

Non solo mare e lago per i vip americani: c’è una regione, infatti, che piace più della altre. Questa è l’Umbria, dove moltissime star di Hollywood vengono in vacanza per rilassarsi e godere delle bellezze naturali e culturali che essa offre.

Quest’anno sono tanti i nomi illustri che stanno trascorrendo qui le loro vacanze in Italia, come Anthony Hopkins che sta documentando sui suoi social tutta la sua permanenza, tra cucina e relax.

Anche Iron sceglie questa regione per riposarsi dalle sue imprese! Ebbene si, Robert Downey Jr. ha scelto l’Umbria come destinazione di vacanza, trascorrendo alcuni giorni tra Norcia e Assisi, visitando le città più importanti della regione e godendo del cibo e delle attrazioni che questa regione offre.