Nino D’Angelo è una delle icone canore di Napoli ma, in realtà, il cantante non vive nella sua città natale. Scopriamo dove abita e com’è la sua bella casa, dove vive con la sua famiglia.

Nino D’Angelo non solo è una star della musica napoletana e italiana ma, negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio idolo dei social network, dove è molto attivo. Tramite i post e le storie che pubblica quotidianamente, il cantante mostra ogni tanto anche la sua casa che no, non si trova a Napoli.

I social network per lui sono un mezzo di comunicazione diretto con i suoi fan, che sono sempre più curiosi di sapere dove vive e com’è la sua casa. Ecco qualcosa che abbiamo scoperto tramite gli indizi che il cantante napoletano ha dato.

Dove abita Nino D’Angelo?

Napoli è la città che ha dato i natali al cantante ma, purtroppo, tanti anni fa ha scelto Roma per vivere con la sua famiglia, decisione dovuta ad alcuni problemi che ha vissuto proprio nella sua tanto amata Partenope. Per capire dove abita Nino D’Angelo basta seguirlo sui social network.

Nella Capitale, Nino ha una fantastica casa, con tanto di giardino e piscina, come vediamo dai post che condivide con i suoi fan. Il cantante si è circondato di tutti i comfort, per vivere una vita tranquilla e in relax.

Uno spazio esterno confortevole e un interno ancora più bello, con un salotto dove spicca un bellissimo pianoforte a coda, che sicuramente il maestro utilizza per comporre i suoi capolavori. Inoltre, Nino ha una bellissima cucina moderna, dove prepara numerose ricette che ama condividere con tutti i suoi fan su Instagram.

A giudicare dalle foto, la casa di Nino D’Angelo ha uno stampo molto classico, come d’altronde è il suo proprietario. Vive qui con la moglie Annamaria, che ha reso insieme a lui la loro dimora un ambiente caldo e accogliente, dove molto spesso ospitano tanti amici per godere di momenti indimenticabili insieme.