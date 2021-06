Destinazione Grecia: alla scoperta delle penisole di Halikidiki

By

Halkidiki un piccolo paradiso turistico in Grecia per una vacanza da sogno praticamente in ogni periodo dell’anno.

La Grecia è una destinazione di mare da sogno. Lo sappiamo. Ogni anno migliaia e migliaia di turisti atterrano in questa destinazione favolosa, ma c’è anche chi vuole scoprire i lati più nascosti e meno popolati. Fra le varie mete, una delle più interessanti e anche un pochino fuori dalle solite rotte è Halkidiki conosciuta come Penisola Calcidica.

Cosa vedere e cosa fare a Halkidiki

Halkidiki si trova nel nord della Grecia, a sud di Salonicco e ciò che la rende unica sono i 500 km di spiagge bianchissime e paradisiache che le fanno da cornice. Partire per una viaggio qui vi farà sentire come ai Caraibi, ma senza dove volare dall’altra parte del mondo e senza dover sborsare cifre da capogiro.

Halkidiki è costituita da tre penisole, tre lembi di terra che si allungano verso l’Egeo, ricche di vegetazione trasformando tutta l’area. Le spiagge sono il vero punto di forza di questa meta. Se state cercando una zona un po’ più movimentata ciò che fa per voi è Kassandra. Qui troverete locali, ristoranti e discoteche a prezzi sono nettamente inferiori rispetto magari a Mykonos.

Sithonia invece è la penisola centrale di Halkidiki e ha un aspetto particolarmente selvaggio e naturale, meta perfetta per chi vuole rilassarsi riempiendosi gli occhi di tanta bellezza.

La penisola più orientale invece è Monte Athos ricca di sputi per una vacanza introspettiva! Qui infatti si trovano moltissimi monasteri e luoghi mistici ma che per essere visitati hanno bisogno di un permesso speciale riservato a un massimo di 30000 visitatori annui.

Halkidiki quali sono le spiagge più belle

Sicuramente però sarete interessati alle spiagge di questa meravigliosa zona della Grecia. Le più interessanti sono quelle che si trovano nella penisola di Kassandra perché hanno un look e un aspetto molto selvaggio e tropicale.

Come arrivare qui?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Halkidiki, Greece 📍 (@halkidiki.greece)

Per arrivare a Halkidiki basta prendere l’aereo! In un’ora e mezza potrete atterrare all’aeroporto più vicino che è quello di Salonicco e da qui potrete muovervi comodamente con gli autobus per arrivare nelle principali località e nelle principali penisole di Halkidiki.

Leggete tutte le nostre notizie su Google News