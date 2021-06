Dove andrà a giocare Gigi Buffon? Finalmente è ufficiale il suo ritorno

Finalmente è ufficiale, ecco dove torna a giocare Gigi Buffon per la nuova stagione!

43 anni e una carriera pazzesca. Gigi Buffon non è solo una calciatore e un portiere, ma una vera e propria figura storica di questo sport. Per l’Italia ha combattuto duramente ogni partita e grazie a lui ne abbiamo anche salvate e vinte tante. Ora, a 43 anni, Buffon ha deciso dove andrà nella prossima stagione: al Parma.

Gigi Buffon firma un contratto di 2 anni con il Parma

Gigi Buffon ha firmato un contratto di due anni con il Parma, un ritorno alle origini ufficializzato anche dalla squadra che twittato proprio “È tornato a casa”. Dopo 26 anni infatti il nostro portierone torna nella squadra che nel 1995 lo ha fatto debuttare in serie A quando aveva solo 17 anni.

La celebrazione per il suo ritorno

Ad accompagnare il suo ritorno un video che sembra un film di fantascienza e che viene intitolato Superman Returns. Siamo nello stadio Tardini e un personaggio misterioso si svela alla telecamera: è Buffon che al telefono conferma la volontà di tornare a Parma per due anni e riportare la squadra subito in serie A. Perché diciamocelo, questo è stato un vero e proprio colpo di classe per il calciomercato della Serie B.

“He is back where he belongs. He is back home. #SupermanReturns 🔙🟡🔵” così scrivono sul profilo Instagram del Parma e Gigi risponde con l’emoticon di un braccio forzuto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parma Calcio 1913 (@parmacalcio1913)

Una scelta che Buffon stesso ha definito di cuore. Pare che potesse scegliere tra tante squadre anche in odore di Champions per il prossimo anno, ma questa è una squadra che lo emoziona e che smuove qualcosa dentro di lui a livello umano e sentimentale. E infatti sul profilo di Buffon spunta anche un video di lui giovanissimo a Parma nel 1995.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Un’emozione non da poco rivederlo così giovane e siamo certi che questa stagione per il Parma sarà emozionante per tutti, Gianluigi Buffon compreso!