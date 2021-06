Euro 2020, Alessandro Florenzi: avete visto dove abita con la moglie?

È tempo di Euro 2020, tutta l’Italia segue la propria nazionale ma anche i suoi giocatori tra cui Alessandro Florenzi. Voi lo sapete dove abita insieme alla bellissima moglie? Ve lo sveliamo noi!

Alessandro Florenzi è uno dei protagonisti di Euro 2020, convocato nella nazionale italiana dal commissario tecnico Roberto Mancini, e tutti gli occhi sono puntati su di lui e sui suoi compagni in questo periodo.

Giocatore della Roma prestato al Paris Saint Germain, Alessandro Florenzi ha cambiato molte volte casa durante la sua carriera, insieme a sua moglie Ilenia Atzori, ma ora dove abita? Scopriamolo insieme.

Alessandro Florenzi, dove abita con la sua famiglia

La vita dei calciatori, si sa, può essere simile a quelli dei gira mondo: se si cambia squadra si cambia, per ovvi motivi, anche città. È quello che è successo ad Alessandro Florenzi, che ha giocato in diverse squadre e ora è in prestito al Paris Saint-Germain, la famosa squadra francese.

A settembre 2020, infatti, il famoso calciatore si è trasferito a Parigi dopo aver vissuto per innumerevoli anni a Roma, sua città natale. Da quello che riusciamo a capire dai Social Network, anche la moglie Ilenia Atzori e la loro prima figlia, la piccola Penelope, si sono traferite con lui.

Nonostante viva sotto i riflettori, la coppia è molto riservata, per cui non riusciamo a capire con precisione in che quartiere parigino abbiano deciso di vivere, né com’è la casa e se è una villa o un appartamento.

La casa a Roma, nella sua Capitale

Alessandro Florenzi, come tutti gli appassionati di calcio sanno bene, è solo in prestito al PSG, ceduto con diritto di riscatto dalla A.S. Roma, la squadra del suo cuore.

Florenzi è infatti nato e cresciuto a Roma, dove ha conosciuto l’amata moglie Ilenia proprio sui gradini di quello stadio che lui tanto ama, lo Stadio Olimpico. I due, prima di trasferirsi a Parigi, abitavano nella Capitale, prima nel quartiere dell’Eur dove nel 2014 inaugurò un lussuoso appartamento.

In seguito, pare che Alessandro Florenzi si sia poi trasferito in uno dei quartieri romani vicino al Vaticano, quindi in una zona più centrale, ma per motivi di privacy del calciatore non sappiamo precisamente dove.