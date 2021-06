La spiaggia più bella d’Italia è poco conosciuta ed è davvero economica. Ecco dove si trova e come arrivare

L’Italia ha spiagge bellissime che d’estate vengono ovviamente prese d’assalto. Ma c’è una spiaggia straordinaria che in pochissimi conoscono, che è quasi deserta perfino in pieno agosto, e che, dato da non sottovalutare, è estremamente economica. Una spiaggia che può vantare l’appellativo di spiaggia più bella d’Italia e anche di più economica. Un sogno, vero? Si chiama Baia Santa Margherita ed a due passi da Macari in Sicilia.

Dove si trova la spiaggia più bella ed economica d’Italia

La Sicilia ha un mare meraviglioso, spiagge bellissime e luoghi di una bellezza straordinaria. Forse fra i più belli del nostro Paese. In estate la Sicilia viene presa d’assalto, ma ci sono spiagge che sfuggono al turismo di massa e rimangono così incontaminate anche a Ferragosto.

Una delle zone più bella della Siciliaè quella di Trapani dove si trova la celebre spiaggia di San Vito Lo Capo. Bellissima e frequentatissima A poca distanza si trova il piccolo centro di Macari, con una delle spiagge più belle e meno affollate. Inoltre Macari è una località di mare più low cost d’Italia.

E fra le spiagge di Macari sulla strada per Castelluzzo si trova Baia Santa Margherita con vista su Monte Cofano con le sue incantevoli calette che rendono ancora più romantica e solitaria una vacanza dal queste parti. Sabbia soffice e bianca con sfumature rosa, mare turchese, acqua cristallina e tiepida, fondali bassi e grandi rocce ai lati mentre tutt’intorno la bassa macchia mediterranea.

Anche in agosto quando la spiaggia di San Vito Lo Capo si riempie di gente, qui c’è sempre meno confusione e affollamento. E se se ne vuole ancora meno nelle numerose calette ai lati della spiaggia lo troverete senz’altro.

Baia Santa Margherita come ci si arriva

Macari si trova a pochi chilometri da San Vito lo Capo, alle spalle di Scopello e della Riserva dello Zingaro lungo quel promontorio proteso nel mare. Macari vanta alcune delle spiagge più belle non solo della provincia trapanese, ma di tutta Italia.

Andando in direzione Casteluzzo lungo la Strada Provinciale via dell’Acqua Macari si trovano le indicazioni per la spiaggia di Baia Santa Margherita. Si può arrivare piuttosto vicino all’entrata della spiaggia, lasciare la macchina in un grande parcheggio e proseguire a piedi.

Lì si trova una spiaggia attrezzata e ai lati due porzioni di spiaggia libera. Non c’è uno stabilimento vero e proprio, ma si trova un chiosco per comprare qualcosa da mangiare e per l’utilizzo dei lettini. Proseguendo invece lungo la strada si possono raggiungere le calette e più si avanti più si incontrano piccole baie completamente deserte. Se non volete la folla intorno e amate le spiagge segrete questa fa per voi.

Quanto si spende per una vacanza a Macari, la spiaggia più low cost d’Italia

Macari offre dunque luoghi bellissimi e permette di trascorrere una vacanza spendendo pochissimo. C’è da dire che in generale la Sicilia a parte qualche eccezione come Taormina o Panarea è tendenzialmente economica. E dove non lo è basta scegliere di alloggiare poco distante per avere prezzi molto più bassi.

A Macari una notte in una struttura 3 stelle nel periodo più caro dell’anno, ovvero la settimana di Ferragosto, costa circa 90 euro per una doppia. E se si sceglie un appartamento per 4 persone il prezzo cala a 45 euro a testa. Una notte in un hotel 4 stelle a Ferragosto? Appena 120 euro la doppia. E pensare che nella blasonata San Vito lo Capo che dista solo 10 km da Macari un notte in un tre stelle a Ferragosto costa più de. doppio, ben 249 euro!

E se scegliete di andare a Macari in un periodo diverso dal Ferragosto i prezzi sono ancora più bassi. A fine luglio una notte in doppia in un hotel 3 stelle o in un B&B con giudizio favoloso su Booking si aggira intorno ai 70/80 euro. Ma si trovano anche soluzioni a 60 euro al centro del paese e per chi cerca un 4 stelle vista mare spende circa 90/100 euro a notte.

Prezzi davvero bassi specie se paragonati a località più blasonate (e anche molto vicino). Insomma a Macari, che è stata anche la location scelta per la serie tv Makari, troverete una delle, ma forse ‘la’, spiaggia più bella d’Italia, una delle meno affollate e sicuramente una delle più economiche.