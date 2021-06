Che fine ha fatto Davide Aviano di Masterchef 7? Ristorante e dove lavora

Davide Aviano Masterchef 7 ristorante: che fine ha fatto e dove lavora oggi?

Sono tanti i concorrenti di Masterchef Italia che ci sono rimasti nel cuore e, fra di loro, non possiamo dimenticare Davide Aviano che ha partecipato alla settima edizione del programma. Nonostante la vittoria fu di Simone Scipioni, Davide Aviano ha comunque ottenuto un grande successo. Si era presentato a Masterchef 7 come tecnico di radiologia e quando è uscito dal programma ha iniziato a spiccare il volo!

Cosa ha fatto Davide dopo Masterchef 7?

Quando è stato eliminato, Davide di Masterchef ha lavorato prima a Londra dalla Locanda Locatelli, poi a Villa Crespi nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Tanta gavetta in alcuni dei ristoranti e delle realtà culinarie più importanti d’Italia, fino a quando nel 2020 pochi giorni prima dello scoppio della pandemia, hanno inaugurato il loro ristorante nelle Langhe, a Castiglione Falletto in provincia di Cuneo. L’esperienza, per quanto formativa e ricca di bei momenti, oggi si è conclusa, ma Davide di Masterchef e sua moglie hanno le idee chiare sul futuro.



uno dei momenti più difficili per davide a masterchef 7

Il ristorante di Davide Aviano oggi

Davide Aviano infatti è tornato a Varese ed è subentrato alla gestione del Pinocchio 1826, un ristorante all’interno dell’Art Hotel. Qui sta continuando il suo sogno da chef e da gestore di attività.

“Quest’anno difficile mi ha fatto capire che davvero è la passione che ti permette di tirare fuori il meglio e crederci sempre, anche quando sembra che tutto stia crollando attorno a te – ha scritto Davide di Masterchef in uno dei suoi ultimi post su Instagram – Passione per la cucina, per l’emozione per i sapori e i profumi del cibo mentre preparo i piatti. Per Varese…e per le persone che la rendono speciale. E per mia moglie Annalisa da sempre musa e compagna in ogni mia avventura”.

Un post pieno di amore e di passione appunto che per sua fortuna non si è mai spenta nonostante le difficoltà che ha vissuto in questo anno di emergenza covid e con un ristorante appena aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide.aviano (@davide.aviano)

Insomma, Davide Aviano di Masterchef 7 è riuscito a resistere e a raggiungere straordinari traguardi nella sua carriera da cuoco!