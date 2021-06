Meteo weekend 12-13 giugno: caldo intenso ma attenzione ai temporali. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Come avevamo anticipato sta arrivando il gran caldo sull’Italia. Finalmente è arrivata l’estate, dopo un maggio anomalo e un inizio di giugno ancora al fresco. Le temperature avranno un balzo durante il weekend per effetto del rinforzo dell’anticiclone. Farà molto caldo soprattutto al Centro-Nord, con temperature massime fino a 35 gradi.

Il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque in Italia, con l’eccezione però di qualche temporale al Centro-Sud. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate.

Leggi anche –> Meteo estate 2021 rovente, quando farà più caldo fino a 40 gradi

Meteo weekend 12-13 giugno: le previsioni del tempo



Il rinforzo dell’anticiclone e dell’alta pressione, già iniziato sull’Italia, sta portando bel tempo, finalmente estivo, e caldo. Le temperature saliranno ancora, durante il weekend catapultandoci nell’estate piena e bollente, come annuncia 3bmeteo.

Non mancherà, tuttavia, qualche acquazzone e temporale. Il campo di alta pressione, infatti, sarà raggiunto da alcune correnti settentrionali che porteranno instabilità. Le correnti scenderanno lungo la penisola, portando maltempo al Centro-Sud. Le piogge cadranno sulla dorsale appenninica e sulle zone limitrofe. Il Centro Nord, invece sarà raggiunto dalle correnti calde provenienti dal nord Africa, che faranno impennare le temperature.

Nella giornata di sabato 12 giugno, il tempo sarà soleggiato e caldo in gran parte d’Italia., salvo qualche velatura. Nel pomeriggio, tuttavia, si formeranno addensamenti di nubi sulla dorsale appenninica e sulle zone interne di Sicilia e Sardegna. Insieme alle nuvole, sono attese anche le piogge, con temporali brevi sulle zone di montagna centro-meridionali. Pioverà soprattutto tra Calabria e Basilicata: su alta Calabria tirrenica e Golfo di Taranto, con possibili sconfinamenti sulla Campania meridionale. Piogge e rovesci a carattere locale sono attesi anche sulla zona orientale della Sicilia. Fenomeni più isolati si verificheranno nell’entroterra della Sardegna. Sul resto d’Italia splenderà il sole, salvo qualche annuvolamento senza fenomeni sulle Alpi. Le temperature saliranno al Centro-Nord, con massime fino a 33 gradi sulla Pianura Padana.

Per domenica 13 giugno il tempo sarà soleggiato praticamente ovunque, salvo qualche annuvolamento di passaggio e senza fenomeni sulle Alpi in Alto Adige e sul versante tirrenico della bassa Calabria. Durante la giornata si formeranno nuovi addensamenti nuvolosi sulle Prealpi, sulle Alpi occidentali e in particolare sull’Appennino e le zone interne adriatiche. Questi annuvolamenti potranno portare alcune piogge locali e rovesci isolati sulle Marche e la Campania, in esaurimento nelle ore successive. Le temperature aumenteranno ulteriormente, con le massime che raggiungeranno punte di 35° e anche 36° C, sempre sulla Pianura Padana, in particolare il settore centro-occidentale.