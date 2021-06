Le previsioni meteo per i prossimi giorni. Il tempo cambia già dal weekend ed inizia l’estate

L’estate 2021 si fa attendere come la più capricciosa delle principesse. Così dopo averci dato l’illusione di essere arrivata, averci fatto indossare le scarpe aperte e il costume ci siamo ritrovati con l’ombrello in mano e la felpa addosso. E una domanda in testa: ma l’estate quando arriva? Le previsioni meteo dei prossimi giorni ci danno indicazioni in questo senso e un avvertimento: prepariamoci al caldo rovente.

Meteo prossimi giorni: quando arriva il caldo

Dall’inizio della primavera ci stiamo chiedendo ‘quando arriva il caldo’ perché negli ultimi mesi abbiamo avuto temperature sotto la media e tanti giorni di pioggia. Ora che l’estate meteorologica è ufficialmente iniziata il 1 giugno e la voglia di andare al mare ci fa scalpitare stiamo aspettando che il caldo inizi, ma per davvero senza inversioni dell’ultimo momento.

E a quanto pare finalmente ci siamo. Dopo questa settimana in cui giugno ha fatto ancora i capricci e lo farà ancora per qualche giorno, poi scoppierà l’estate. L’Anticiclone Africano è pronto ad investire l’Italia con la sua massa d’aria bollente e afosa con temperature che saliranno vertiginosamente. Ma soprattutto sarà il momento di non ritorno. Ovvero sarà il vero inizio dell’estate 2021 con un tempo stabile e soleggiato, temperature calde con fiammate bollenti.

Previsioni per i prossimi giorni fino a fine giugno

L’Italia in questo momento è sotto lo scacco di perturbazioni, in una condizione di forte instabilità, ma il cambiamento sta già avvenendo sotto il profilo termico. Infatti nei prossimi giorni già da giovedì la colonnina di mercurio salirà soprattutto al Centro e al Nord portandosi su valori fino a 30 gradi. Al Sud invece nel proseguo di questa settimana non sono previsti aumenti consistenti.

Nel fine settimana del 12 e 13 giugno le spiagge si riempiranno perché le temperature aumenteranno parecchio per via dell’arrivo in Italia di masse d’aria bollente e afosa. Così i termometri saliranno fino ai 33 gradi con picchi di 35 gradi a Firenze e Bologna.

Quest’ondata calda proseguirà anche nella settimana successiva e questa volta a far registrare temperature più elevate sarà il Sud. Ma generalmente in tutta Italia ci sarà un clima calda con valori intorno ai 30 gradi al Centro e al Nord. Non sono escluse precipitazioni sulle regioni settentrionali sul finire della prossima settimana, ma si tratterà per lo più di temporali di calore.

Insomma, l’estate 2021 inizia questo fine settimana, ma come detto più volte sarà un’estate molto piovosa con eventi estremi e forte precipitazioni. Temperature roventi e temporali fortissimi. Questa le parole chiave per i prossimi mesi, ovvero costume e ombrello.