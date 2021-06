By

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno una splendida villa al mare all’Argentario. Dove si trova, com’è la casa e cosa c’è da vedere nelle vicinanze

Sono i sovrani indiscussi della tv Maria De Filippi, regina di Mediaset, padrona di casa di tanti programmi da ‘Amici’ a ‘Uomini e Donne’, e Maurizio Costanzo colonna portante della televisione degli ultimi 50 anni. La coppia è sempre davanti alle telecamere, ma quando vogliono rilassarsi scappano nella loro bellissima villa al mare.

Un rifugio segreto e bellissimo che si trova ad un’ora circa da Roma. Appena terminano le riprese dei programmi, quindi spesso già a maggio e giugno, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo traslocano nella spettacolare villa di Ansedonia.

Maria De Filippi e Costanzo la casa al mare: la villa all’Argentario

Fino a qualche anno fa Maria De Filippi e suo marito Maurizio Costanzo passavano l’estate a Fregene, località sul mare della Roma bene. Fregene si trova pochi chilometri da Roma, sull’Aurelia.

Fregene è un piccolo centro sorto negli anni ’60 intorno alla pineta e al vecchio villaggio dei pescatori. Fregene è una località fatta di ville, stabilimenti balneari super attrezzati con ristoranti, un’ampia pineta dove passeggiare. Un buon rifugio, ma il mare da queste parti non è granché.

Così la coppia da qualche anno ha deciso di cambiare e ha acquistato una villa all’Argentario, ad Ansedonia, in Toscana. Appena si supera il confine del Lazio e si entra in Toscana la prima località che si incontra è Capalbio, altra località dei vip, e subito dopo Ansedonia, in provincia di Grosseto.

La coppia ha così cambiato casa e scelto un luogo con un mare bellissimo, ma comunque facilmente raggiungibile da Roma. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi vivono ai Parioli, quartiere residenziale e chic, e Ansedonia si raggiunge in poco più di un’ora d’auto.

Com’è la villa di Costanzo ad Ansedonia

La particolarità di Ansedonia oltre alle belle spiagge e al mare incantevole è che è perfetta per la privacy. Le ville sono immerse nella natura per un totale relax lontano da occhi indiscreti. Ed è anche per questo che la coppia l’ha scelta.

Ansedonia poi ha nelle vicinanze un piccolo porto dove è ancora la barca della coppia. La De Filippi trascorre infatti molto tempo in mare durante l’estate.

La villa di Costanzo e Maria De Filippi al mare è di estremo lusso e bellezza: è immersa nel verde della Maremma, con un ampio giardino con alberi, ha un salone doppio, una grande veranda e molte camere per gli ospiti.

La villa infatti è durante l’estate un punto di ritrovo: Maria e Maurizio sono soliti ospitare amici. Oltre ovviamente al loro figlio adottivo Gabriele.

Cosa vedere all’Argentario tra Ansedonia e Orbetello

Le vacanze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si svolgono dunque in buona parte in questo angolo di Toscana, all’Argentario. Siamo in piena maremma fra gli ampi spazi verdi e le belle spiagge, a due passi dalla laguna di Orbetello di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Ansedonia si trova su un promontorio sul mare proprio lì dove la spiaggia della Feniglia – che conduce al Monte Argentario – si congiunge con la costa. Ansedonia non è un centro, con la sua piazzetta e i vicoli. Ansedonia è un susseguirsi di ville disseminate fra la vegetazione. E’ il buon rifugio di volti noti dello spettacolo e della politica che qui trovano tranquillità e riservatezza. Le spiagge di Ansedonia sono due: una a destra e una sinistra del promontorio e sono attrezzate con stabilimenti e ristoranti.

Da vedere a destra di Ansedonia è la spiaggia della Feniglia, questa lunga lingua di sabbia che si estende nella laguna ed arriva fino al promontorio dell’Argentario. A sinistra troviamo invece il cosiddetto Spacco della Regina, un’opera di ingegneria risalente al tempo dei romani.

Basta andare poi poco più avanti per ritrovarsi ad Orbetello, un centro molto suggestivo sulla laguna omonima. Si trova su un istmo di terra che conduce a Monte Argentario. Lungo la strada potrete ammirare la diga risalente al 1842 con il mulino e le mura etrusche che conducono al centro. Qui graziose chiese e palazzi storici del XVII secolo vi accolgono fino a condurvi al Duomo del 1300 che sorge su un antico tempo etrusco.

Continuando la strada arrivate a Monte Argentario e a Porto Santo Stefano. Qui è possibile fare diversi trekking nella natura, o affittare una barca per visitare la tante incantevoli cale. Un’altra visita che vale la pena è andare al Convento dei Passionisti da cui si gode una vista spettacolare su Orbetello.

Per tornare sulla costa percorrete la strada della Giannella dove si trova una lunga spiaggia. Qui siamo in piena oasi del WWF e sono molteplici le specie di uccelli che si posano lungo la loro migrazione o che vivono nella laguna.

Un luogo dunque l’Argentario in cui è la natura a farla da padrone. Per questo Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno scelto di prendere qui la loro villa. Un posto da sogno per rilassarsi e tirare il fiato dopo un anno passato davanti alla tv.