Bono avvistato all’Isola d’Elba: dove andrà dopo? Le vacanze in Italia

Bono, il leader degli U2 avvistato all’Isola d’Elba dopo un tour in Liguria. Quale sarà la prossima meta?

Si viaggia. Si ricomincia a muoversi e a raggiungere le destinazioni al top per le vacanze estive 2021. Complice la campagna vaccinale la speranza di tutti è che si possa tornare presto alla vita di tutti i giorni che conducevamo prima. Ma non è un desiderio solo nostro: anche le star internazionali hanno questo desiderio impellente! Un esempio? Bono Vox, leader degli U2 che a quanto pare sta facendo un tour dell’Italia in yatch ed è stato avvistato all’Isola D’Elba qualche ora fa!

Dove è stato avvistato Bono?

The Edge, Bono e la moglie, David Evans: tutti insieme sulla barca del leader degli U2 hanno fatto un tour dell’Italia e hanno iniziato a visitare alcune delle località più belle circa una settimana fa. In quei giorni il cantante era stato “beccato” a Porto Venere, in Liguria. Dopo forse ha navigato, forse ha visitato alcune città della Toscana, ma non è stato visto… fatto sta che ieri sera, 9 giugno, una fan ha visto Bono a Marciana Marina, all’Isola d’Elba. Ovviamene la donna lo ha riconosciuto e ha preso il telefono per fare un video. Bono alla fine non si è nemmeno indispettito per la violazione della privacy, ma ha salutato la donna prima di ripartire sul suo mega yacht Cyan ormeggiato in zona.

Le vacanze italiane del leader degli U2

Neanche a dirlo i fan degli U2 ora attendono con ansia di scoprire quale sarà la prossima meta di Bono. In quale meravigliosa destinazione italiana approderà. Si pensa, ad esempio che dall’Isola D’Elba possa scendere verso sud, magari alle Eolie, oppure potrebbe arrivare a Posillipo, nel Golfo di Napoli e magari in Sicilia. Una cosa è certa. L’Italia è sempre stata una meta molto amata ed apprezzata dalle star. Solo negli ultimi giorni, infatti, abbiamo visto moltissime star recarsi a Capri per trascorrere alcuni giorni di relax prima delle vacanze vere e proprie dei mesi estivi.



Vedremo quindi dove sarà avvistato Bono nei prossimi giorni e se proseguirà il suo tour in Italia o si sposterà all’estero.