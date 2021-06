Stash e il battesimo della figlia in una location da sogno

Il cantante Stash e la compagna hanno organizzato un battesimo da favola per la loro piccola Grace, scegliendo una location meravigliosa e amata davvero in tutto il mondo. Ecco dove sono stati per festeggiare la piccola Grace.

Elegantissimo e sorridente il cantante Stash dei The Kolors il giorno del battesimo della piccola Grace, sua figlia avuta dalla compagna Giulia Belmonte. Per festeggiare questo momento così importante per tutta la famiglia, Stash ha scelto una location bellissima, in Costiera Amalfitana.

Un luogo d’eccezione al quale il cantante è molto legato, per via delle sue origini campane, e che ha scelto anche per il suo ultimo video “Cabriolet Panorama, hit che è già nelle classifiche italiane da parecchie settimane.

Stash e la piccola Grace, un evento speciale

Il cantante Stash, 31 anni, ha portato gioia e giubilo su Instagram, pubblicando una foto meravigliosa che lo ritrae insieme alla bellissima compagna Giulia Belmonte e la piccola Grace il giorno del suo battesimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Vestiti tutti Dolce & Gabbana, che il cantante ha prontamente ringraziato, i due sono raggianti e sono stati fotografati nel famoso chiostro del Duomo di Ravello, una delle chiese più belle della Costiera Amalfitana.

Una cornice perfetta per un giorno così importante, che Stash ha ricordato così:

Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… un amore più sincero del tuo… un sorriso più sincero del tuo…

Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita.

La mia famiglia!

Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa! Grazie alla famiglia @dolcegabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a @simonesifufurlan per la sua incredibile disponibilità. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità.

Love you guys!

Tantissimi gli auguri dai fan e da colleghi famosi, come quelli di Anna Pettinelli, la cantante Elisa, Giusy Ferreri e l’influencer e attrice Maria Sole Pollio

Ravello, luogo magico nel cuore della Costiera

Stash e la compagna Giulia hanno scelto nel modo giusto la location perfetta per il primo giorno importante di Grace: Ravello.

Vera perla della Costiera Amalfitana, Ravello è una vera e propria terrazza che affaccia su tutta la costa. È sicuramente una delle mete più conosciute della Divina, per l’irresistibile fascino che esercita e la fama che l’ha resa celebre in tutto il mondo, perfetta sintesi di arte e musica. La sua bellezza e la sua grande cultura le ha fatto meritare il riconoscimento nel patrimonio dell’UNESCO, nonché l’appellativo di “Città della Musica”.

Ci sono tanti luoghi meravigliosi da vedere a Ravello, tra cui Villa Rufolo e Villa Cimbrone, due edifici storici dove si entra a contatto con la grande cultura di Ravello, con la storia, l’arte e la cultura di questo piccolo fantastico borgo.

Il Duomo di Ravello, bellezza culturale della Costiera

Stash ha festeggiato il battesimo della figlia proprio nel luogo più importante di Ravello, il Duomo. Inizialmente dedicato a Santa Maria Assunta e poi a San Pantaleone Martire, questo monumento così importante si trova nella Piazza del Vescovado, uno dei ritrovi del paese che affaccia sul mare.

Il Duomo di Ravello è una basilica, con tre navate e con una facciata di tipo romanico, una bellezza artistica senza eguali. Anche l’interno è in stile romanico ma assume delle sfumature barocche, caratteristica che fa di questa chiesa un edificio unico nel suo genere. Da non perdere durante la visita, c’è sicuramente il Museo dell’Opera del Duomo, che si trova nella cripta della Basilica e la Pinacoteca d’arte medievale e moderna.

Qui si trovano tantissime opere d’arte spettacolari, divise nella sezione lapidea, la sezione pittorica e la collezione delle Icone di San Pantaleone, custodita nella cappella feriale. Inoltre è presente una raccolta d’Arte Contemporanea allestita nella via Tecta.

Possiamo dire che il cantante dei The Kolors ha scelto alla grande la location per il battesimo di Grace, una cornice che ha reso quel momento ancora più speciale.

Leggi anche -> Costiera Amalfitana cosa vedere in 4 giorni: itinerario e consigli