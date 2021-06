Dove si svolgerà la prossima edizione dell’isola dei Famosi 2022. Le novità del cast e conduzione.

Mentre si festeggia il vincitore della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, lo youtuber Simone Paciello in arte Awed, già si parla della prossima edizione dell‘Isola dei Famosi, quella che si svolgerà nel 2022.

La trasmissione che ha esordito in Italia nel 2003 su Rai Due con Simona Ventura nonostante il cambio di rete, di conduzione e un generale ridimensionamento resiste imperterrita ed è stata così confermata una nuova edizione.

La location dell’Isola dei Famosi 2022

In questi anni il reality ci ha permesso di vedere delle spiagge meravigliose del sud America. Tutte le quindici edizioni si sono svolte infatti in tre diversi Paesi sudamericani.

Le prime tre edizioni si sono svolte nella Penisola di Samanà nella Repubblica Dominicana, poi la produzione, italiana e non solo, si è spostata a Cayos Cochinos in Honduras. Eccezione è stata la settima edizione che si è svolta a Corn Island in Nicaragua in quanto in quell’anno in Honduras avvenne un colpo di stato.

Cayo Cochinos per l’Isola 2022

Per l’isola dei Famosi 2022 la produzione ha confermato la location di Cayo Cochinos in Honduras. Si tratta di un arcipelago nel Mare dei Caraibi, un luogo incontaminato nel bel mezzo di una riserva marina protetta. Ci sono due sole isole abitate dai locali che sono Cayo Cochino Mayor e Menor.

Il posto si presta benissimo allo scopo del reality ovvero far vivere da veri naufraghi, basti pensare che qui è stato girato il film con Tom Hanks Cast Away.

Le novità dell’edizione 2022: il cast

Se la location è stata confermata, il cast lo è stato solo a metà. La conduzione anche dell’edizione 2022 verrà affidata a Ilary Blasi, mentre sono previsti dei cambi sul fronte opinionisti. Iva Zanicchi è piaciuta e dovrebbe essere confermata, mentre sembrano vengano bocciati Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini

I due sono stati criticati e non sono piaciuti molto al pubblico dunque è più che probabile un rinnovamento. Potrebbe essere la volta da naufrago di Giovanni Ciacci che a causa del Covid è stato costretto a rimanere in Italia. Ma per quanto riguarda gli altri partecipanti ancora c’è molta strada da fare e non sono stati fatti ancora nomi.

Intanto c’è da tirare il bilancio di questa edizione dell’Isola dei Famosi che nonostante le difficoltà del Covid è stata premiata dal pubblico. E l’edizione 2022 è pronta a scaldare i motori.